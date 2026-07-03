Trong Phía bên kia thành phố tập cuối lên sóng tối 3/7, Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) vội đạp xe ra bờ sông vì tưởng người kia gặp chuyện gì. Hoá ra chính Lan (Tú Quyên) đã nhờ Tiến dựng lên kịch bản để hẹn gặp cả hai.

"Đừng bày trò nữa, giữa 3 chúng ta không có gì để nói cả", Cương nói. Lan tiếp tục: "Tớ xin hai cậu đấy, cho tớ 1 cơ hội được không? Nếu hôm nay không nói chuyện với hai cậu thì tớ sẽ ân hận cả đời". Khuê xen vào: "Được! Cậu tháo cái mặt nạ ra đi".

Lan nói đã đọc được nhật ký của anh trai và biết hết sự thật, rằng chính anh sinh đôi của Lan là người bắt nạt Khuê và đôi bạn không gây ra cái chết cho Huy. Song chính vì hiểu lầm nên Lan đã lên kế hoạch để chia rẽ tình bạn của Cương - Khuê. "Tớ thực sự thấy có lỗi", Lan nói.

Ở diễn biến khác, Cương bị đám bạn ở trường mới đánh nhưng chỉ đứng im mà không chống trả nên bị đánh bầm dập. Khuê đứng ra bảo vệ Cương nên cũng bị đánh te tua. Báo hại cả hai đều bị gọi lên đồn khiến mẹ Xuân (Huyền Sâm) và mẹ Phúc (Khánh Ly) vô cùng lo lắng.

Trong khi đó, hai mẹ đã trở lại thân thiết như xưa sau những hiểu lầm. Hai mẹ cũng vui vì Cương và Khuê quay lại chơi với nhau như ruột thịt. "Em này, từ bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra, chị em mình vẫn phải ở bên nhau nhé!", bà Phúc nói. "Đương nhiên rồi, chị là thiên thần của em mà", bà Xuân đáp.

Khuê và Cương có tha thứ cho Lan? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập cuối lên sóng 21h tối nay trên VTV1.

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