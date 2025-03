Tờ Philstar hôm nay (15/3) dẫn lời quan chức Claire Castro thuộc Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines cho biết, Manila đã cung cấp đủ sự hỗ trợ cần thiết dành cho cựu Tổng thống Duterte trước khi ông được đưa tới The Hague, Hà Lan vài ngày trước.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hầu tòa ICC hôm 14/3. Ảnh: ICC-CPI

“Chính phủ Philippines đã cung cấp đủ hỗ trợ cần thiết cho cựu Tổng thống Duterte, trong đó có các dịch vụ y tế và ‘gói chăm sóc’, từ thời điểm ông bị bắt ở sân bay Ninoy Aquino hôm 11/3 đến khi có chuyến bay tới The Hague, Hà Lan… Chúng tôi sẽ không chi trả phí đi lại cho các nhân chứng ủng hộ ông Duterte. Chúng tôi cũng không can thiệp vào bất cứ điều gì do phía ủng hộ ông Duterte thực hiện trong quá trình chuẩn bị bào chữa cho ông ấy”, bà Castro nói.

Bà Castro nói thêm, Chính phủ Philippines đang theo dõi sát tình hình. Quan chức này cảnh báo người dân không nên tin vào các thông tin sai sự thật xoay quanh vụ án của ông Duterte.

Theo trang Inquirer, ông Duterte bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila sáng 11/3 theo lệnh của ICC.

Cáo buộc của ICC viết, trong thời gian còn đương chức Tổng thống Philippines, ông Duterte đã phát động cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy và khiến cho hơn 30.000 người thiệt mạng. Trong những trường hợp kể trên, ông Duterte “bị tình nghi liên quan tới cái chết của 245 nghi phạm ma túy trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến giữa tháng 3/2018, thời điểm Philippines rút khỏi ICC”.