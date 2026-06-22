Phòng vé cuối tuần qua chứng kiến cuộc soán ngôi ngoạn mục của phim Hàn Quốc Bầy xác sống khi tác phẩm này vượt mặt Ma xó để vươn lên ngôi đầu và hiện thu về gần 60 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu.

"Bầy xác sống" gây sốt phòng vé ở tuần thứ 2 công chiếu.

Bom tấn hoạt hình Câu chuyện đồ chơi 5 (Toy Story 5) dù bùng nổ ở phòng vé quốc tế và đứng thứ 2 doanh thu cuối tuần qua khi ra mắt tại rạp Việt nhưng hiện mới chỉ đạt khoảng 13 tỷ đồng, khá khiêm tốn so với tầm vóc và sự nổi tiếng của series hoạt hình kéo dài hơn 3 thập kỷ này. Phần trước ra mắt tại Việt Nam cách đây 7 năm, Câu chuyện đồ chơi thu về gần 30 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Trong khi đó, Ma xó - quán quân suốt 3 tuần qua bị sụt giảm mạnh về doanh thu. Phim bị đẩy xuống vị trí thứ 3 phòng vé và hiện đã bỏ túi hơn 140 tỷ đồng. Vị trí kế tiếp thuộc về phim kinh dị Lầu chú Hoả ra mắt tuần trước - tác phẩm đã thu về gần 55 tỷ đồng. Doraemon - Nobita và lâu đài dưới đáy biển - phim về mèo máy Doraemon vẫn bám trụ chắc ở vị trí cuối trong top 5 bất chấp sự xuất hiện của hàng loạt bộ phim mới và đã chính thức cán mốc 200 tỷ đồng vào ngày 21/6.

Tạo hình vũ nữ của Thanh Hằng trong "Madames Thanh Sắc".

Madames Thanh Sắc - phim có sự tham gia của siêu mẫu Thanh Hằng với tư cách diễn viên chính và nhà sản xuất ra rạp cuối tuần qua đã không tạo hiệu ứng bùng nổ tại rạp chiếu. Phim chỉ xếp thứ 6 về doanh thu với chưa đầy 10 tỷ đồng thu được sau 3 ngày bất chấp chiến dịch quảng bá rầm rộ. Trên Threads, các bình luận trái chiều về diễn xuất của Thanh Hằng tràn ngập. Trích đoạn cô khóc trên ô tô trong cảnh quay với Lương Thế Thành được lan truyền với nhiều bình luận tiêu cực.

Tuần tới Madames Thanh Sắc liệu có lội ngược dòng trước sự xuất hiện của 2 bom tấn Hollywood gồm: Supergirl và Minions & Quái vật? Câu trả lời vẫn là một ẩn số.

Thanh Hằng trong "Madames Thanh Sắc":