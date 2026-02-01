Trong làng nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ, danh hài Xuân Hinh và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền là hai gương mặt quen thuộc được khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng riêng biệt mà còn bởi sự kết hợp ăn ý trên sân khấu. Sự hòa hợp tự nhiên trong diễn xuất khiến nhiều người lầm tưởng họ là vợ chồng ngoài đời thực.

Cả hai sẽ cùng xuất hiện trong bộ phim Mùi phở, trong đó có cảnh Xuân Hinh lấy vợ, còn Thanh Thanh Hiền vào vai cô dâu với tạo hình lộng lẫy. Trước câu hỏi vui về đám cưới trên phim có phải là ước mong ngoài đời chưa thành, Xuân Hinh hài hước phủ nhận: "Tôi với Thanh Thanh Hiền không có chuyện đó. Tầm này hết vị rồi. Vợ tôi quy định rồi, đi đâu thì đi về nhà cơm vẫn là nhất".

Nghệ sĩ Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền.

Chia sẻ thêm về mối quan hệ với bạn diễn lâu năm, Xuân Hinh cho biết cả hai thân thiết như "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau" song luôn giữ sự chừng mực. Ông kể, có lần sống một mình tại Bảo tàng Đạo Mẫu, không biết bật bếp ga phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. Dù từ nhỏ đã quen lao động, làm đủ nghề nhưng từ ngày lập gia đình ông gần như không phải vào bếp.

Hành trình gắn bó giữa Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền bắt đầu từ năm 1995, khi nữ nghệ sĩ được mời cộng tác cùng danh hài nổi tiếng bậc nhất miền Bắc thời điểm đó. Suốt gần 3 thập kỷ, họ xuất hiện trong hàng loạt vở diễn, tiểu phẩm và chương trình nghệ thuật, tạo nên nhiều màn tung hứng đặc sắc, in đậm dấu ấn trong lòng công chúng.

Sự kết hợp giữa chất hài dân gian của Xuân Hinh và lối diễn giàu cảm xúc của Thanh Thanh Hiền được xem là điểm chạm hiếm hoi của sân khấu truyền thống. Chính điều này khiến khán giả nhiều lần nhầm tưởng họ là vợ chồng thật.

Xuân Hinh từng kể lại một tình huống dở khóc dở cười khi có khán giả gọi điện về nhà chỉ để hỏi gặp "vợ Xuân Hinh" - tức Thanh Thanh Hiền trong khi người nghe máy lại là vợ ông. "Vợ tôi không có máu ghen. Khán giả tưởng nhầm cũng im im mà nhận chứ nói được gì", nam nghệ sĩ chia sẻ vui.

Thanh Thanh Hiền cũng nhiều lần khẳng định, giữa chị và Xuân Hinh chỉ là tình bạn, tình đồng nghiệp, hoàn toàn không có yếu tố tình cảm lãng mạn. Sự thân thiết ngoài sân khấu luôn đi kèm với ranh giới rõ ràng và sự tôn trọng lẫn nhau. Dù vậy, nữ nghệ sĩ thấy tự hào khi tên mình luôn được gắn bó với đồng nghiệp vừa có duyên sân khấu, vừa nghiêm túc với nghề.

Thanh Thanh Hiền nhớ lại kỷ niệm lần đầu gặp Xuân Hinh khi xem ông diễn vở Chuyện tình sinh viên. Bị cuốn hút bởi lối diễn duyên dáng, chị đã chạy vào cánh gà để quan sát kỹ hơn. Khi đó, Xuân Hinh chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ đi, khiến chị không chắc ông có biết mình hay không. Tuy nhiên, sau này chính ông là người chủ động mời Thanh Thanh Hiền hợp tác.

Nói về đàn anh, Thanh Thanh Hiền nhận xét: "Anh ấy luôn trân trọng người có tài, không bao giờ ích kỷ và luôn tìm kiếm những cộng sự giỏi". Về phía mình, Xuân Hinh cho biết, tiêu chí chọn bạn diễn là tài năng, đạo đức và tình yêu nghề bền bỉ.

Không chỉ ăn ý trong công việc, Xuân Hinh còn là chỗ dựa tinh thần của Thanh Thanh Hiền trong nhiều giai đoạn khó khăn. Chị từng chia sẻ, mỗi khi gặp đàn anh, chị luôn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ để không làm người mình kính trọng buồn.

Sau gần 30 năm đồng hành, mối quan hệ giữa Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền đã trở thành biểu tượng đẹp của tình bạn trong giới nghệ thuật.

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền trong "Mùi phở"