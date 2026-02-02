Dù có sự xuất hiện của 2 phim Việt mới nhưng phòng vé cuối tuần qua không có nhiều thay đổi đáng kể ngoài việc đảo lộn thứ tự.

Sau 1 tuần xưng vương, cuối tuần qua Running Man Việt Nam mùa 3: Con rối tự do có sự góp mặt của Trấn Thành, Lan Ngọc... bị đẩy xuống vị trí thứ 2 phòng vé với doanh thu 6,5 tỷ đồng. Hiện tổng doanh thu của phim sau 10 ngày công chiếu là 31 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Trấn Thành trong "Running Man Việt Nam mùa ".

Bất ngờ lớn nhất là cú lội ngược dòng ngoạn mục của phim hoạt hình Trung Quốc Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng. Ra mắt tuần trước, phim chỉ đứng thứ 3 về mặt doanh thu nhưng nhờ hiệu ứng truyền miệng, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng bất ngờ vượt mặt phim có Trấn Thành và giành ngôi đầu phòng vé cuối tuần qua với xấp xỉ 10 tỷ đồng doanh thu. Hiện tại sau 10 ngày, phim đã đạt 22,5 tỷ đồng.

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng xoay quanh một nhóm tiểu yêu quái vô danh và tầm thường vốn chỉ quen bị bắt nạt và xua đuổi, đã quyết tâm hợp lực thay đổi số phận. Chúng quyết định thực hiện một phen đánh cược điên rồ khi giả danh đoàn thỉnh kinh, vượt vạn dặm tới Tây Thiên để cầu xin Phật Tổ sự bất tử và vang danh. Hành trình hài hước và đầy tính nhân văn đã chinh phục trái tim người xem đưa Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng trở thành tác phẩm phim hoạt hình 2D đạt doanh thu cao nhất Trung Quốc mọi thời đại.

Cảnh trong phim "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng".

Trong khi đó, phòng vé cuối tuần qua chứng kiến loạt phim Việt với doanh thu bết bát. Con kể ba nghe với sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn chỉ xếp thứ 5 về doanh thu với 1,8 tỷ đồng.

Hai phim Việt ra rạp cuối tuần qua là Bố già trở lại với sự tham gia của NSƯT Mỹ Duyên, Huỳnh Đông… chỉ xếp thứ 9 với 765 triệu đồng; Chiến Nam: Ve sầu thoát xác đứng thứ 20 phòng vé với 229 triệu đồng dù có sự góp mặt của các diễn viên Trương Minh Cường, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên...