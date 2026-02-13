Phim Ai thương ai mến không còn suất chiếu kể từ ngày 30/1. Theo thống kê của đơn vị phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tác phẩm đạt doanh thu 28,1 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của VietNamNet, kinh phí sản xuất của Ai thương ai mến khoảng 35 tỷ đồng. Như vậy, phim phải đạt doanh thu ít nhất 75-80 tỷ mới chạm điểm hoà vốn.

Hai tuần sau khi phim rời rạp trong thua lỗ, nghệ sĩ Thu Trang lần đầu lên tiếng.

Chị đang ghi hình một phim mới ở Vũng Tàu, TPHCM, có dịp nhìn lại tất cả một cách "bình tâm và chân thật nhất với chính mình".

Lúc hành trình của tác phẩm khép lại, Thu Trang vui vì mình và ê-kíp đã cố gắng đến cùng, dốc hết tâm sức cho đứa con tinh thần. Dù vậy, chị không khỏi chạnh lòng khi bộ phim chưa đạt doanh thu như kỳ vọng.

"Ai thương ai mến" là phim thứ 2 Thu Trang đạo diễn. Ảnh: NSX

"Là người đứng mũi chịu sào cho dự án, tôi nghĩ mình cần nhìn thẳng vào sự thật. Kết quả như thế nào, tôi xin nhận trách nhiệm như thế. Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường mà trước hết là vì năng lực của tôi vẫn còn những điều chưa trọn vẹn. Làm nghề sáng tạo, không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Và tôi hiểu, khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp mình phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Thu Trang buồn nhưng không than trách, thay vào đó là tự hỏi mình thiếu sót những gì. Chị cũng đọc và suy ngẫm về các bài viết, bình luận góp ý dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn để "mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành hơn trong nghề".

"Tôi vẫn là tôi - một người làm nghề với tất cả sự nghiêm túc và lòng biết ơn khán giả. Trải nghiệm này nhắc tôi phải học nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn để lần sau khi trở lại có thể mang đến mọi người tác phẩm trọn vẹn hơn. Điều tôi trân quý nhất sau hành trình này không phải con số mà là sự quan tâm của khán giả. Những ai đi xem phim, động viên hay thẳng thắn góp ý... đều cho tôi thêm động lực để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện mình, không phụ sự tin yêu đó", chị viết.

Bài viết của nghệ sĩ Thu Trang được nhiều đồng nghiệp, khán giả động viên.

Đạo diễn Trấn Thành nói muốn được chia sẻ cùng Thu Trang, gọi chị là người "dũng cảm, đáng tôn trọng". Anh động viên đồng nghiệp hãy bắt tay vào làm tác phẩm mới với tâm thế, năng lượng mới.

Chồng Thu Trang - diễn viên Tiến Luật trân quý nhất việc đạo diễn Trấn Thành là người đầu tiên nhắn tin an ủi vợ mình.

Thu Trang luôn trân trọng sự ủng hộ tinh thần phía sau từ Trấn Thành và hứa tác phẩm mới sẽ không phụ sự tin yêu của anh và khán giả. Chị cũng chúc phim Thỏ ơi! của đồng nghiệp đại thắng mùa Tết 2026.

Mi Lê