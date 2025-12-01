Gia đình trái dấu xoay quanh ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) - một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức rồi nghỉ hưu non sau cuộc sáp nhập, tinh giản biên chế. Không muốn vợ con lo lắng và sợ làm thất vọng sự kỳ vọng của dòng họ ở quê, ông Phi chọn cách giấu kín sự thật.

Nhưng "họa vô đơn chí", hàng loạt rắc rối ập đến cùng lúc. Đó là mối quan hệ ngày càng căng thẳng với cậu con trai lớn khi ông một mực phản đối chuyện hôn nhân của con; là những khoản đầu tư không thể thu về của bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) - vợ ông; là nợ ngân hàng tiền mua nhà; là sự hối thúc liên tục về tài chính từ bố và em trai ở quê và đỉnh điểm là sự xuất hiện của bé Nhi (Cherry An Nhiên) - được cho là 'con rơi' của ông Phi, phá vỡ niềm tin và hạnh phúc mà gia đình ông đã dày công vun đắp.

Trong Gia đình trái dấu tập 1 lên sóng giữa lúc công cuộc sáp nhập, tinh gọn được thực hiện khẩn trương, ông Phi bị mất ghế trưởng phòng về tay cấp dưới Thái (Mạnh Hưng). Nhưng điều khiến ông lo lắng hơn là vợ gọi điện và nhắn tin liên tục báo ở nhà có việc gấp. Nam (Lâm Đức Anh) - cháu ông Phi, đồng thời cũng là đồng nghiệp trong cơ quan khuyên chú mình phải để vợ tự lập thay vì lo lắng thái quá.

Ở diễn biến khác, bà Ánh suy sụp vì chú chó cưng qua đời. Dù các con hết sức an ủi nhưng bà vẫn không nguôi ngoai. Trong khi chồng chải tóc cho mình trước khi đi ngủ, bà Ánh nũng nịu hỏi: "Anh vẫn còn thương em đúng không? Hôm nay em buồn mà anh chẳng để ý gì cả. Lúc tối ăn cơm anh cứ như người mất hồn. Anh giấu gì em à?". Ông Phi đáp: "Anh không dám".

Ông Phi sẽ đối mặt với cấp dưới thế nào khi bị mất chức? Bà Ánh liệu có phát hiện ra bí mật của chồng? Diễn biến chi tiết Gia đình trái dấu tập 1 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.