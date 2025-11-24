Truy tìm long diên hương với sự tham gia của Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Ma Ran Đô... tiếp tục giữ vững ngôi đầu phòng vé. Riêng 3 ngày cuối tuần qua, phim kiếm thêm 40 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu sau 10 ngày công chiếu lên 137 tỷ, theo Box Office Vietnam. Theo đó, Truy tìm long diên hương bán được gần nửa triệu vé cuối tuần qua từ 11.485 suất chiếu.

Doãn Quốc Đam trong "Truy tìm long diên hương". Ảnh: NSX

Phim kinh dị Hollywood Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc từ ngôi á quân của tuần trước bị đẩy xuống vị trí thứ 6 phòng vé khi chỉ thu về 539 triệu đồng. Hiện doanh thu của phim tại thị trường Việt Nam là 14,7 tỷ.

Cuối tuần qua phòng vé chứng kiến hàng loạt phim mới xuất quân. Phim Hàn Anh trai say xe bất ngờ lên ngôi á quân với 5,4 tỷ đồng. Phần 2 phim nhạc kịch Wicked 2: For Good dù ăn khách tại thị trường Bắc Mỹ nhưng chỉ đứng hạng 3 tại rạp Việt với 3,2 tỷ đồng với 23.199 vé bán ra trên tổng số 1.721 suất chiếu.

Phim Việt Cưới vợ cho cha với sự góp mặt của NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Đình Khang dù được quảng bá rầm rộ nhưng doanh thu mở màn không khả quan khi chỉ đứng thứ 4 phòng vé với 3 tỷ đồng.

Chốt sổ vị trí thứ 5 thuộc về phim hoạt hình mới ra rạp Tafiti náo loạn sa mạc với 1,3 tỷ đồng.

Cuối tuần này rạp chiếu sẽ đón thêm phim Việt Quán Kỳ Nam với sự góp mặt của 2 diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát, Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện và bom tấn hoạt hình Hollywood Zootopia 2.