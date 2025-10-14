Việc Quốc Trường trở thành đại sứ phim cho tác phẩm này đã đưa bom tấn kinh dị nhà Blumhouse trở thành phim điện ảnh Hollywood đầu tiên có đại sứ chính thức tại Việt Nam.

Diễn viên Quốc Trường

Điện thoại đen 2 trở thành bộ phim Hollywood đầu tiên chỉ định đại sứ phim ảnh chính thức tại Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Đây không chỉ là bước đi chiến lược của hãng Universal Pictures trong việc mở rộng tệp khán giả tại thị trường Đông Nam Á mà còn là sự công nhận cho vị thế ngày càng quan trọng của khán giả Việt trên bản đồ điện ảnh toàn cầu.

Sinh năm 1988, Quốc Trường là một trong những gương mặt diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Xuất thân từ nghề người mẫu, anh bén duyên với diễn xuất vào năm 2008 và sau đó dần khẳng định tên tuổi qua loạt bộ phim được khán giả yêu thích của VTV mà nổi bật nhất là Về nhà đi con.

Không dừng lại ở thành công trên màn ảnh nhỏ, Quốc Trường tiếp tục thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, nơi anh thể hiện sự linh hoạt trong diễn xuất và khả năng nhập vai đa dạng. Nam diễn viên ghi dấu ấn với loạt dự án kinh dị nổi bật như: Đôi mắt âm dương, Út Lan và vai phản diện trong Bẫy ngọt ngào, Kẻ ẩn danh và hiện tại là vai chính diện trong Chị ngã em nâng...

Chính vì từng nhiều lần hóa thân vào những nhân vật mang màu sắc u tối và có phần dữ dội, Quốc Trường thấu hiểu rõ sức hấp dẫn đặc biệt của thể loại kinh dị - nơi khán giả vừa sợ hãi, vừa tò mò nhưng đồng thời cũng tìm thấy cảm giác thỏa mãn khi được đối diện với nỗi sợ của chính mình. Quốc Trường chia sẻ, điều khiến anh yêu thích dòng phim này là bởi đằng sau sự rùng rợn còn ẩn chứa hành trình đấu tranh của con người, nơi nỗi sợ được hóa giải bằng lòng dũng cảm và hy vọng.

Cảnh trong phim "Điện thoại đen 2".

Trong vai trò đại sứ Điện thoại đen 2, Quốc Trường sẽ đồng hành cùng chiến dịch quảng bá, tham gia các hoạt động giao lưu và chia sẻ góc nhìn cá nhân xoay quanh những giá trị mà bộ phim muốn gửi gắm.

Trở lại trong Điện thoại đen 2, tên sát nhân ám ảnh The Grabber có mối thù riêng cần trả với anh em nhân vật chính Finney (Mason Thames đóng) và Gwen (Madeleine McGraw đóng). Hắn tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại đen để liên lạc với dương gian nhưng lần này, hắn chọn liên lạc với Gwen thông qua những cơn ác mộng.

Tiếp tục được sản xuất bởi đạo diễn Scott Derrickson cùng bộ đôi biên kịch Derrickson và C. Robert Cargill, Điện thoại đen 2 sẽ mở rộng thế giới của mình dựa trên các nhân vật trong truyện ngắn gốc của Joe Hill. Trong lần tái xuất này, bộ phim sẽ quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý, bao gồm: tài tử 4 lần nhận đề cử Oscar - Ethan Hawke, sao trẻ How To Train Your Dragon Mason Thames, nàng thơ mới của thể loại kinh dị Madeleine McGraw, nam diễn viên được đề cử Oscar Demián Bichir (The Nun, A Better Life), Arianna Rivas (A Working Man) cùng sự trở lại của Jeremy Davies trong vai Terrence - người cha bất ổn của Finn và Gwen. Đặc biệt tác phẩm lần này sẽ có sự góp mặt của hai nhân vật hoàn toàn mới: Maev Beaty (Beau Is Afraid), Graham Abbey (Under the Banner of Heaven).

Điện thoại đen 2 khởi chiếu tại rạp ngày 31/10/2025. Phim sẽ có suất chiếu đặc biệt từ 19h ngày 24/10/2025.