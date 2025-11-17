Ngày 17/11, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Hà Quang Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hà Quang Trung. Ảnh: Báo Lai Châu

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Hà Quang Trung được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông bày tỏ tin tưởng ông Hà Quang Trung sẽ phát huy hết năng lực, tâm huyết, trách nhiệm của mình, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Lai Châu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Hà Quang Trung chia sẻ, đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề của bản thân trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Ông khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và sáng tạo, đem hết tâm sức, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu để đưa tỉnh Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao đời sống nhân dân.