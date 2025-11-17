Sáng 17/11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lê Hồng Vinh. Ảnh: CTV

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An), trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: CTV

Ông Lê Hồng Vinh từng trải qua nhiều vị trí tại địa phương như: Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn (cũ), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Tháng 12/2024, ông Lê Hồng Vinh đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 3/1/2025, tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18 đã bầu ông Lê Hồng Vinh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.