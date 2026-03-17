Chiều 17/3, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: G.X

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê Hà Nội; có trình độ cử nhân Trường Đại học Thương mại, tiến sĩ kinh tế. Trong quá trình công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó vụ trưởng Vụ Trung ương 1; sau đó, ông giữ các chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính và Vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Tháng 3/2023, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 1/2025, ông được điều động, luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (cũ).

Tháng 7/2025, sau khi tỉnh Hưng Yên (cũ) sáp nhập với tỉnh Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên mới, ông Hùng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.