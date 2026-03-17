Ông Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1969, quê quán TP Hà Nội. Ông Tuấn có trình độ đại học ngành Tài chính Kế toán, thạc sĩ Tài chính - Tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ nhiều chức vụ như Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới).

Trước đó, ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Bộ Tài chính hiện nay có Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chi, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Trần Quốc Phương, Nguyễn Đức Tâm và Tạ Anh Tuấn.