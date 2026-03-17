Ngày 17/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được điều động, phân công và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông Quyền được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Cùng với đó, ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo quy định.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Mạnh Quyền

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ông Hoàng Trung Dũng đánh giá cao quá trình công tác của ông Nguyễn Mạnh Quyền, cho rằng ông Quyền là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có uy tín, bản lĩnh và năng lực trong quản lý nhà nước, đồng thời có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm và năng lực của mình, trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Quyền sẽ phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó thúc đẩy Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền nhận hoa chúc mừng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách. Ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, tận tâm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh kế thừa và phát huy các thành quả mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Hưng Yên đã dày công xây dựng.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ đạt thêm nhiều thành tựu, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, quê xã Ứng Hòa, Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ), Bí thư Huyện ủy Quốc Oai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.