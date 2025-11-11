Ngày 11/11, tại Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu nêu ý kiến về công tác phòng chống lụt bão vừa qua của thành phố.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc Nguyễn Hảo đặt vấn đề mực nước sông Vu Gia - Thu Bồn dâng cao khiến người dân quan tâm đến trách nhiệm của các nhà máy thủy điện khi xả lũ. Ông đề nghị UBND TP làm rõ, yêu cầu các thủy điện xả đúng quy trình, nâng cao năng lực dự báo để hỗ trợ công tác chỉ đạo và sơ tán dân.

Ông Hảo cũng nhấn mạnh thiếu phương tiện cứu hộ tại chỗ như xuồng và cano nhỏ, khiến việc cứu nạn ở các xóm ngập sâu gặp khó khăn. Đồng thời, ông đề nghị xử lý các tin sai lệch về công tác cứu trợ trên mạng xã hội.

Toàn cảnh kỳ họp.

Đại biểu Bling Mia (Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang) và ông Lê Văn Dũng (Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP) đề xuất làm rõ quy trình vận hành liên hồ chứa, đặc biệt với hồ thủy điện không có cửa xả đáy và cải thiện cách truyền đạt thông tin điều tiết nước để người dân chủ động ứng phó.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng ghi nhận sự chủ động của các lực lượng trong ứng phó lũ lụt. Ông cho biết từ cấp thành phố đến xã, phường đều có kịch bản chi tiết cho từng tình huống thiên tai, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp thực tế để không bị động.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng.

Về vận hành thủy điện, thành phố đã kiểm tra trực tiếp và xác nhận các đơn vị tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Tuy nhiên, ông Hưng đánh giá hiệu quả điều tiết trong đợt mưa lũ vừa qua chưa cao do một số quy định chưa phù hợp thực tiễn. Thành phố đã làm việc và đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét trình Thủ tướng điều chỉnh quy trình vận hành phù hợp thực tiễn và tăng quyền chủ động cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc xả nước phải tuân thủ nghiêm ngặt Quyết định 1865/QĐ-TTg (Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn), các hồ thủy điện nếu làm trái quy định để người dân bị ngập nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phố cổ Hội An ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Về các giải pháp lâu dài, ông Hưng đề xuất tăng cường trang thiết bị phòng chống sạt lở, xây dựng khu tái định cư vùng sạt lở, chòi tránh trú bão lụt.

Thành phố dự kiến xin Trung ương khoảng 2.000 tỷ đồng để làm khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở và có nguy cơ. Đồng thời, TP nghiên cứu có nghị quyết chuyên đề về xây chòi tránh trú bão và tránh ngập lụt – tỉnh Quảng Nam (cũ) trước đây từng có nghị quyết này và rất phù hợp với thực tiễn.

Từ các ý kiến trên, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng ghi nhận các ý kiến của đại biểu, đề nghị UBND TP nghiên cứu các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.