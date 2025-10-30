Sáng nay (30/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao. Lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Trong đó, lúc 2h, mực nước lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu lên mức 5,62m, trên báo động 3 khoảng 1,62m; vượt đỉnh lịch sử 5,48m ghi nhận năm Thìn 1964 là 12cm. Tại trạm Hội An mực nước 3,39m, trên báo động 3 khoảng 1,39m - thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (3,4m) là 1cm.

Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 10,22m, trên báo động 3 khoảng 1,22m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,56m, trên báo động 3 là 1,06m.

Dự báo, trong sáng nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động 3 từ 1,6-1,7m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 (lũ lịch sử là 5,48m).

Bản đồ nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng). Nguồn: NCHMF

Đến trưa chiều, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên báo động 3 là 1,5m; lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức báo động 3 từ 0,6-0,65m; trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 khoảng 0,3m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên báo động 2 là 0,10m.

Trong chiều và đêm nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động 3 là 1,1m; lũ trên sông Hương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3 là 0,1m; lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 từ 0,2-0,7m; trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2 khoảng 0,5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3, cấp cao nhất. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng từ Huế đến Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở những khu vực này.