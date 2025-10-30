Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thông tin về tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung. Theo đó, trong đêm qua và sáng sớm nay (30/10), tại tỉnh Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và TP Huế vẫn còn mưa, nhưng cường độ đã giảm so với các ngày trước.

Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi (Quảng Ngãi cũ) đạt từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong những ngày tới, do không khí lạnh tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung Bộ, nhiễu động gió Đông hoạt động ở các tầng khí quyển trên cao từ 1.500-5.000m, nên từ 30/10-4/11, ở các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng. Cụ thể:

Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi ở TP Huế. Ảnh: Nguyễn Phong

Giai đoạn từ 30/10-1/11: Mưa to tập trung nhiều ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) với tổng lượng mưa từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Giai đoạn từ đêm 1-4/11: Có thể xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, số liệu hiện tại chưa có dấu hiệu mưa cực đoan như giai đoạn 27-29/10. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.

Lũ đạt đỉnh và đang xuống chậm

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, với xu thế mưa giảm, các sông chính ở Huế, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi như sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc đều đã đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống chậm.

Nhiều khu vực trũng thấp ven các sông Vu Gia - Thu Bồn ngập lụt chiều 28/10. Ảnh: Hà Nam

Dự báo, trong 12 giờ tới (tính từ 10h ngày 30/10), lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) tiếp tục xuống và ở trên mức báo động (BĐ) 3; lũ trên các sông ở Huế tiếp tục xuống và ở dưới BĐ3; lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) cũng xuống và ở dưới BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới BĐ3; các sông ở Huế cũng xuống và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1.

Đối với các sông ở tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ tới: sông Thạch Hãn (tại Thạch Hãn) ở mức 5,8m, trên BĐ3 là 0,2m; sông Kiến Giang (tại Lệ Thủy) ở mức 2,9m, trên BĐ3 là 0,2m; sông Ô Lâu (tại Mỹ Chánh) ở mức BĐ2 và các sông khác dao động quanh mức BĐ1-BĐ2.

Cảnh báo tiếp đợt lũ trên các sông ở Trung Bộ

Sau nhiều ngày mưa lớn dữ dội từ Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, từ hôm nay, vùng mưa lớn dịch chuyển ra Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Sau đó, do tác động của không khí lạnh, mưa lại vòng trở vào Quảng Ngãi.

Do đó, từ 30/10-1/11, trên các sông từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị xuất hiện lũ. Trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) xuất hiện đợt lũ từ BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên mức BĐ1.

Cảnh báo giai đoạn 2-4/11, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng lên trở lại. Theo số liệu dự báo hiện tại thì ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt ngày 27-29/10. Tuy nhiên, dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.

Nhiều trạm đo ghi nhận mực nước trên BĐ3 từ 60-73 giờ

Đánh giá đặc điểm đợt lũ vừa qua, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, từ 27-29/10, trên các sông chính ở Huế và Đà Nẵng xuất hiện lũ đặc biệt lớn, với mực nước trên hầu hết các sông vượt mức BĐ3, trong đó, 5/12 trạm đo vượt mức lũ lịch sử.

Cụ thể, sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc đạt 5,27m (19h/29/10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2020 (5,24m) là 0,03m. Sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Thành Mỹ đạt 27,2m (14h/29/10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2007 (27,14m) là 0,06m; tại trạm Hội Khách đạt 19,32m (15h/29/10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2009 (18,14m) là 1,18m.

Sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn đạt 18,68m (19h/29/10), cao hơn mức lịch sử năm 1998 (18,53m) là 0,15m; đặc biệt, tại trạm Câu Lâu đạt 5,62m (2h/30/10), cao hơn mức lịch sử năm 1964 (5,48m) là 0,14m.

“Đáng chú ý, thời gian duy trì mực nước trên BĐ3 đợt này kéo dài do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày”, chuyên gia khí tượng nhận định.

Cụ thể, tính đến 7h sáng nay, các trạm Kim Long (sông Hương - Huế), Ái Nghĩa, Nông Sơn, Giao Thủy, Câu Lâu, Hội An (hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn) đã duy trì mực nước trên BĐ3 từ 60-73 giờ, trong đó trạm Nông Sơn là lâu nhất với 73 giờ.

Dự báo, mực nước trên các sông ở Đà Nẵng sẽ còn duy trì trên mức BĐ3 thêm 6-12 giờ tới.