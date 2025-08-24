Ngày 24/8, FPT đã khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT và đón những học sinh đầu tiên của Hệ thống phổ thông FPT tại Huế.

FPT khánh thành Tổ hợp giáo dục quy mô 20.000 người học tại Huế.

Tổ hợp được định hướng phát triển gắn kết đào tạo với các công nghệ mũi nhọn, như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics... từ bậc phổ thông, qua đó góp phần thực thi có hiệu quả các nghị quyết trọng điểm của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm của TP. Huế hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế chia sẻ, Huế xác định mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, gắn với truyền thống vùng đất học và giá trị văn hoá lịch sử đặc sắc.

Trong đó, giáo dục đào tạo được đặt ở vị trí then chốt, góp phần thực hiện Nghị quyết 57, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế và cả nước trong tiến trình hội nhập.

Ông biểu dương quyết tâm và định hướng giáo dục gắn với công nghệ của Tập đoàn FPT; đồng thời khẳng định việc đưa công nghệ số vào đào tạo ngay từ bậc phổ thông là bước đi phù hợp xu thế phát triển, tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoá lựa chọn cho người học, góp phần quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Lãnh đạo Thành phố Huế và lãnh đạo Tập đoàn FPT tham quan Tổ hợp giáo dục FPT

Tại sự kiện này, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT nhấn mạnh, Việt Nam đã chọn con đường phát triển bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, là con đường nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn, song hành với việc đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông nhấn mạnh,Chủ tịch FPT: "Đất nước cần những người đủ bản lĩnh đổi mới sáng tạo và dẫn dắt trí tuệ nhân tạo"

Tại hệ thống giáo dục FPT, việc quyết liệt đưa AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay từ lớp 1 chính là cách chuẩn bị một thế hệ công dân toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT nhấn mạnh, giáo dục là lĩnh vực trọng yếu gắn liền với sứ mệnh của FPT.

Mọi đột phá về khoa học công nghệ cũng như lợi thế cạnh tranh của Việt Nam đều quay về đầu tư cho con người và phát triển nguồn nhân lực.

Với triết lý mang lại nền giáo dục chất lượng cao, chi phí phù hợp và trải nghiệm học tập toàn diện, hệ thống giáo dục FPT cam kết đồng hành cùng Huế trong phát triển giáo dục gắn với công nghệ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, bồi đắp văn hoá hiện đại song hành với truyền thống, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Huế là địa phương thứ 9 tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên có sự hiện diện của mảng giáo dục FPT. Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế được xây dựng trên diện tích 8,68 ha, tổng diện tích xây dựng hơn 2 ha, kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng hoàng mai xứ Huế, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Hiện tại, hai khối giảng đường, phòng học, phòng chức năng và hạ tầng phụ trợ đã hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 300 học sinh phổ thông đầu tiên ngay sau lễ khánh thành.