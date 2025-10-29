Sáng nay, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 11, giai đoạn 2025-2030.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua ở Thanh Hóa được triển khai sâu rộng, sáng tạo và ngày càng đi vào thực chất, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Lê Dương

Theo Phó Chủ tịch nước, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Với tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đạt được, tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước vận hội lớn để trở thành tỉnh dẫn đầu, tỉnh kiểu mẫu của cả nước, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045 như mong muốn của Đảng, Nhà nước và mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu này, Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và những kết quả, thành tích đã đạt được. Đồng thời, khắc phục một số hạn chế, yếu kém để chung sức, đồng lòng đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới. Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có kết quả cụ thể.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lê Dương

Đặc biệt, phong trào thi đua phải trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng, củng cố niềm tin, phát huy lòng tự hào và khát vọng phát triển; khơi dậy những giá trị tốt đẹp của con người xứ Thanh - yêu nước, cách mạng, kiên trung, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Công tác khen thưởng cần được đổi mới toàn diện, bảo đảm kịp thời, công bằng, thực chất, có giá trị nêu gương và lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Mỗi hình thức khen thưởng không chỉ để ghi nhận thành tích mà còn để tôn vinh tinh thần cống hiến, đổi mới, sáng tạo và ý thức phục vụ cộng đồng. Cần quan tâm nhiều hơn đến cơ sở, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các lực lượng trực tiếp lao động, chiến đấu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, thi đua yêu nước phải thực sự là phong trào hành động cách mạng, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa ý Đảng với lòng dân, giữa truyền thống với hiện tại và tương lai. Có như vậy, thi đua yêu nước mới thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành hành động tự giác của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân và là động lực tinh thần quan trọng góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững cùng cả nước.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc và triển khai quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Dương

Đặc biệt, tỉnh sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025".

Phó Chủ tịch nước cũng trao tặng Huân chương Lao động cho 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mùi, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Văn Chuyền.