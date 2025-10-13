Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15; báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9.

Sớm khắc phục tình trạng gián đoạn khi thực hiện thủ tục hành chính

Về công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: một số thủ tục chưa liên thông được với Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn nhiều khó khăn, cán bộ, công chức mất nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ…

Trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đang trong quá trình ổn định. Vì vậy, việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai của người dân và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà

Do đó, cử tri đề nghị sớm khắc phục tình trạng gián đoạn khi thực hiện TTHC về đất đai do việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

“Đảng, Nhà nước cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các văn bản hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” - bà Hà nêu kiến nghị của cử tri.

Rất ít công chức xã có mức lương hơn 10 triệu đồng

Liên quan đến việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu vấn đề mà “anh em địa phương” rất quan tâm, bao gồm sớm có vị trí việc làm liên quan đến biên chế và đi liền với đó là chính sách cải cách tiền lương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

“Lương anh em ở xã rất thấp, lại đi làm rất xa trong khi điều kiện đi lại khó khăn. Cho nên việc này phải giải quyết sớm để giữ chân cán bộ và tạo động lực cho anh em gắn bó, lăn lộn với cơ sở. Bây giờ đi làm ở địa bàn rộng như thế, lương lại thấp, điều kiện xe cộ không có thì rất khó cho cán bộ xã” - bà Thanh phân tích.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế rằng lương của đa số cán bộ, công chức cấp xã chỉ khoảng 10 triệu đồng trở lại, rất ít người có mức lương hơn 10 triệu đồng.

“Như thế là rất khó khăn về tiền lương. Còn công tác phí đối với anh em cấp xã cũng phải bổ sung cho phù hợp điều kiện địa bàn mới. Khi cán bộ về địa bàn phải có hỗ trợ về nhà ở công vụ cũng như công tác phí để anh em gắn bó với công việc, còn như hiện nay thì chúng tôi thấy rất khó khăn” - bà Thanh nói.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần sớm ưu tiên ban hành các văn bản hướng dẫn về phân cấp, phân quyền, quản lý đầu tư và phân cấp về tài chính. Theo bà, hiện nay có rất nhiều xã phải tạm ứng tiền lương cho cán bộ, công chức.