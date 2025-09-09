Theo đại diện Sở Tài chính TPHCM, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết về mã số, quy trình chi ngân sách và phối hợp với Kho bạc Nhà nước thành phố để triển khai việc mở tài khoản, chi trả lương cho cán bộ tại cơ sở.

Tuy nhiên, giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn khi một số phường, xã chưa bố trí được kế toán hoặc thiếu nhân sự chuyên trách, dẫn đến tiến độ mở tài khoản chậm.

Phiên họp UBND TPHCM đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, chiều ngày 9/9. Ảnh: SGGP

Đến ngày 16/7, mới có 16% phường, xã mở được tài khoản. Sau chỉ đạo quyết liệt, con số này tăng lên 77% vào cuối tháng 7. Dù vậy, đến cuối tháng 8 vẫn còn 19/168 xã, phường chưa chi trả lương; 14 đơn vị chưa mở tài khoản cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 2 đơn vị chưa hoàn tất thủ tục mở tài khoản cho Văn phòng Đảng ủy.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng, chi trả lương là vấn đề không khó và thành phố đã sớm có chỉ đạo liên quan. Việc chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ lương cho cán bộ, công chức phường, xã là nhiệm vụ trọng tâm, cần được giải quyết triệt để.

Giải thích về vấn đề trên, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, trường hợp chưa chi lương chỉ xảy ra đối với một số trường hợp chứ không phải toàn bộ tập thể xã/phường/đặc khu được nêu.

Bà Hiền đưa ra một số nguyên nhân của việc chậm trễ chi lương như sau.

Trường hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của xã có mẫu con dấu bị làm sai, dẫn đến tình trạng chậm chi lương. Tuy nhiên, vấn đề đã được khắc phục xong trong thời gian ngắn.

Hay trường hợp Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã được chỉ định mới. Tuy nhiên, Hội Cựu chiến binh Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn đối với trường hợp này là thuộc diện bổ nhiệm công chức hay không chuyên trách để thực hiện chi lương theo đúng vị trí công tác.

“Các tồn tại, hạn chế về chi lương, các sở, ngành đều đã nắm và có sự phối hợp với xã/phường/đặc khu để giải quyết. Về cơ bản, vấn đề liên quan tới trả lương cho cán bộ tới nay đã được xử lý xong”, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM trả lời Chủ tịch thành phố.