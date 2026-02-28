Tỉnh ủy Lào Cai sáng nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy, ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Dương Quốc Huy.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Dương Quốc Huy. Ảnh: Báo Lào Cai

Ông Dương Quốc Huy sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ thạc sĩ Luật, cử nhân Kinh tế.

Ông từng giữ các chức vụ: Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Vụ trưởng Vụ 1, Thanh tra Chính phủ; Phó tổng Thanh tra Chính phủ.