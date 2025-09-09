Ngày 9/9, tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại đây, các cử tri đã có 25 ý kiến liên quan đến một số vấn đề như đền bù giải phóng mặt bằng, dự án treo, đóng thuế và một số việc mang tính cấp thiết, liên quan đến cuộc sống người dân tại các tổ dân phố.

Để giải đáp các thắc mắc, ngoài phần trả lời của lãnh đạo UBND phường sở tại, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã mời đại diện Sở Xây dựng cho ý kiến, nhưng người này cho biết chưa nắm rõ. Trong khi đó, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường vắng mặt.

Tương tự, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố cũng không có mặt. Đại diện Sở Công Thương có tham dự, nhưng các vấn đề cử tri phản ánh lại không thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bà Thi cho biết, khi có kỳ tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của bà con phải có lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương để nghe và triển khai xử lý.

Bày tỏ sự không hài lòng, bà Thi nói: "Cái này tôi đã phản ánh nhiều lần rồi, mỗi lần giải quyết các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri phải có lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương dự để nghe về triển khai, kiểm tra xử lý. Không phải cử tri nói đại biểu ngồi nghe rồi không triển khai".

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, những ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt thuộc thẩm quyền của UBND phường Ngũ Hành Sơn thì phải khẩn trương giải quyết ngay, không chờ đến cấp trên.

Bà Thi cũng dẫn lại kinh nghiệm giai đoạn còn giữ cương vị Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn: “Trước đây tôi lập một trang quản lý trật tự đô thị để bà con phản ánh, phường xử lý ngay. Nhưng từ ngày tôi chuyển công tác, trang này coi như bỏ. Vậy trách nhiệm ở đâu? Tại sao kỳ họp tiếp xúc cử tri nào ở Ngũ Hành Sơn, tôi cũng nhận được các kiến nghị vốn thuộc thẩm quyền phường?”.

Các cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Từ thực tiễn đó, bà Thi đề nghị 260 tổ dân phố trên địa bàn cần lập nhóm tiếp nhận phản ánh, để UBND phường giám sát và xử lý ngay từ đầu, không để dồn lại tới các kỳ tiếp xúc cử tri.

“Nhiều vấn đề rất nhỏ, rất nhẹ, không thể để người dân phải chờ đợi lâu mới được giải quyết”, bà Thi nói.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý, trong bối cảnh khối lượng công việc nhiều nhưng số cán bộ hạn chế, chính quyền cơ sở cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tránh chậm trễ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đối với các dự án trên địa bàn, bà Thi cho biết, thành phố đã giao Sở Tài chính tham mưu phân cấp cho phường quản lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.