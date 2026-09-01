XEM VIDEO: Phố cổ Hội An ken kín du khách dịp Quốc khánh

Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Hội An thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Khắp khu phố cổ, cờ Tổ quốc được treo dọc các tuyến đường, trước những ngôi nhà mái ngói rêu phong, tạo không khí rực rỡ dịp Quốc khánh.

Dịp này, Hội An tổ chức Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 từ ngày 28/8 đến 2/9, với gần 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm phục vụ người dân, du khách.

Càng về tối, lượng người đổ về phố cổ càng đông. Trên các tuyến Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh..., dòng người nối nhau tham quan, nhiều khu vực có thời điểm du khách phải chen chân từng bước.

Khu vực Chùa Cầu là một trong những nơi tập trung đông du khách nhất. Dòng người liên tục qua lại, trong khi phía dưới sông, các thuyền chở khách cũng hoạt động nhộn nhịp.

Không chỉ khách nội địa, Hội An còn thu hút đông du khách quốc tế trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Những chiếc xích lô nối nhau đưa khách qua các tuyến phố cổ giữa dòng người đông đúc. Bên cạnh đi bộ, nhiều du khách lựa chọn xích lô để ngắm những ngôi nhà cổ và nhịp sống phố Hội.

Nhiều du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc giữa không gian phố cổ rực sắc cờ đỏ sao vàng.

Những bức tường vàng, đèn lồng và cờ Tổ quốc trở thành phông nền được nhiều người lựa chọn chụp ảnh trong kỳ nghỉ lễ.

Một cửa hàng được trang trí nhiều cờ đỏ sao vàng thu hút các bạn trẻ dừng chân chụp ảnh.

Không ít thiếu nữ lựa chọn trang phục duyên dáng để lưu lại khoảnh khắc giữa không gian cổ kính của Hội An.

Dưới giàn hoa giấy rực rỡ, nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh. Những bức tường vàng, mái ngói cũ và sắc hoa giấy tạo nên góc check-in đặc trưng của phố Hội.

Sau một vòng tham quan, nhiều du khách chọn các bậc thềm trong khu phố cổ để nghỉ chân, ăn uống. Các hàng quán, điểm bán đồ ăn cũng tấp nập khách khi lượng người đổ về ngày một đông.

Càng về tối, dòng người trên các tuyến phố đi bộ càng đông, nhiều đoạn gần như kín lối. Du khách nối nhau di chuyển giữa những dãy nhà cổ, đèn lồng và cờ Tổ quốc.

Nhìn từ trên cao, dòng người ken kín cầu An Hội, có thời điểm du khách phải “nhích từng centimet” để di chuyển. Hai bên cầu, những chiếc thuyền chở khách nối nhau hoạt động "hết công suất" trên sông Hoài.

Khi phố lên đèn, các hàng quán và cửa hiệu ven sông Hoài trở nên nhộn nhịp.

Các cửa hàng đèn lồng tại khu vực chợ đêm trở thành điểm chụp ảnh thu hút nhiều du khách. Theo ghi nhận của PV, một số cửa hàng thu từ 10.000 - 20.000 đồng/lượt đối với khách vào bên trong chụp ảnh.

Chị Thu Hiền (29 tuổi, du khách Quảng Ninh) cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay, chị và nhóm bạn chọn Đà Nẵng và Hội An làm điểm tham quan, nghỉ dưỡng.

“Tôi đã đến Hội An một lần trước đây và lần này vẫn muốn quay lại. Tôi thích không khí ở phố cổ, đồ ăn phong phú, người dân thân thiện. Chi phí ăn uống, tham quan cũng khá hợp lý nên chúng tôi cảm thấy rất thoải mái”, chị Hiền chia sẻ.

Từ trên cao, hai bên sông Hoài sáng rực khi phố cổ lên đèn, hàng loạt thuyền chở khách hoạt động trên mặt sông. Dòng người tập trung đông tại các tuyến phố và khu vực ven sông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp về đêm.

Nhiều người dân, du khách cũng lựa chọn thả hoa đăng cầu bình an trên sông Hoài, khiến hoạt động đưa khách đi thuyền ngắm cảnh trở nên tất bật.

Khu vực hai bên sông Hoài tập trung đông du khách khi đêm xuống. Nhiều người xếp hàng chờ xuống thuyền để dạo sông, thả hoa đăng; theo ghi nhận, có thời điểm khách phải chờ hơn 30 phút mới đến lượt.

Dù lượng người rất đông nhưng không khí tham quan vẫn khá trật tự. Nhiều du khách kiên nhẫn chờ đến lượt để trải nghiệm, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa phố cổ Hội An trong kỳ nghỉ lễ.