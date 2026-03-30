Trong căn phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, bà T.T. (SN 1974, quê Quảng Ninh) vẫn chưa thể giấu đi vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng chăm con. Con trai bà - nam sinh N.Q.M. - đã qua cơn nguy kịch, nhưng những cơn đau đầu dai dẳng vẫn chưa dứt, kéo theo nỗi lo về một nguy cơ khó lường: tụ máu não “ẩn”.

Ông Nguyễn Quang (SN 1973, ở Quảng Ninh) đang chăm sóc con trai tại bệnh viện

Tai họa ập đến vào khoảng 23h15 ngày 28/3. Khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội), N.Q.M. - con trai bà T. - bất ngờ gặp một nhóm người đi ô tô mang biển kiểm soát 30M-627.XX, chạy ngược chiều với tốc độ cao và có dấu hiệu vượt ẩu.

Không dừng lại ở hành vi nguy hiểm, nhóm này còn chặn đầu xe, rồi dùng hung khí tấn công, đánh hội đồng khiến nam sinh gục tại chỗ. M. đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng cần được theo dõi sát sao.

Giọng trầm xuống, bà T. kể: “Đến giờ M. đã tỉnh táo, nhưng vẫn còn đau, đặc biệt là liên tục kêu đau đầu. Chụp chiếu chưa phát hiện tụ máu, nhưng bác sĩ nói vùng dưới màng não rất khó tiên đoán. Có trường hợp sau 1-3 tháng mới xuất hiện, nên vẫn phải theo dõi chặt chẽ”.

Bà T. xót xa nói thêm: “Chúng tôi đang tính đến việc chuyển viện để con được theo dõi chuyên sâu hơn, chỉ mong đảm bảo an toàn lâu dài”.

Sau vụ việc, gia đình các đối tượng đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn thăm hỏi và xin lỗi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, gia đình nạn nhân chưa thể sắp xếp buổi gặp mặt.

“Tối tôi trông con, sáng chồng thay ca, ai cũng tranh thủ nghỉ nên chưa thể tiếp xúc. Mấy ngày qua, vợ chồng tôi phải thuê phòng trọ để tiện chăm con, đồng thời có chỗ nghỉ ngơi, rất mệt mỏi”, bà T. chia sẻ.

Giáp Đức Sơn (áo đen) và Nguyễn Đức Minh bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Kẻ đánh nam sinh có 3 tiền án, rất côn đồ

Ngày 30/3, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng – Trưởng Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là Giáp Đức Sơn (SN 1980, trú tại Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi hành hung.

Theo cơ quan công an, vụ việc mang tính chất manh động, gây bức xúc trong dư luận và là hồi chuông cảnh báo về hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, quá trình xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn do thông tin từ nạn nhân và nhân chứng còn hạn chế.

Tuy nhiên, chỉ sau 10 giờ truy xét liên tục, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một bãi đỗ xe ở phường Từ Liêm.

Bước đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông nhưng nhanh chóng leo thang thành hành vi bạo lực nguy hiểm. Đáng chú ý, Giáp Đức Sơn là đối tượng có tới 3 tiền án, thể hiện bản chất côn đồ, coi thường pháp luật.

Vụ việc không chỉ để lại nỗi ám ảnh với gia đình nạn nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử trên đường phố - nơi chỉ một phút nóng giận cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.