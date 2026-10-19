Chia sẻ tại sự kiện khởi động chương trình “An toàn số cho em 2026”, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05) Hà Văn Bắc mong muốn trẻ em, thanh thiếu niên luôn nhớ 3 nguyên tắc cơ bản khi tham gia thế giới mạng.

Lan tỏa an toàn số đến từng lớp học, từng gia đình

Ngày 19/10, tại trường THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD United Way Vietnam và TikTok Việt Nam đã chính thức khởi động chương trình “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em”.

Là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Vaccine Số 2026”, chương trình “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em” được bảo trợ bởi Cục An ninh mạng - A05 (Bộ Công an) và có sự đồng hành của Vietinbank, VNVC để cùng hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn số cho đông đảo trẻ em và thanh thiếu niên, góp phần đưa an toàn số lan tỏa tới từng lớp học, từng gia đình.

Phát biểu tại sự kiện khởi động, đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng nhận xét: Với thế hệ trẻ ngày nay, không gian mạng mở ra cánh cửa tri thức vô tận, chắp cánh cho sáng tạo, kết nối và phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Biết sử dụng công nghệ không đồng nghĩa với có kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ.

“Chúng ta không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng, tách các em khỏi dòng chảy công nghệ số. Cách thức đúng đắn là chủ động trang bị “kháng thể số” - đó là kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ trên không gian mạng. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là một nhiệm vụ liên ngành, dài hạn và nhân văn sâu sắc”, ông Hà Văn Bắc chia sẻ.

Phó Cục trưởng Cục A05 nhấn mạnh: Chúng ta không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng, tách các em khỏi dòng chảy công nghệ số.

Được thiết kế theo phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp ba trụ cột “An toàn số – Sức khỏe số – Thiếu niên nói”, chương trình “An toàn số cho em 2026” được triển khai tại 10 trường học tại Hà Nội, Lào Cai, TPHCM, Quảng Trị, Đà Nẵng trong thời gian từ trung tuần tháng 10 đến đầu tháng 12, dự kiến tiếp cận khoảng 9.000 học sinh và giáo viên.

Trong đó, ở trụ cột an toàn số, học sinh được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ thường gặp như lừa đảo, giả mạo danh tính, dụ dỗ qua mạng, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư và nội dung giả mạo bằng AI. Thông qua các tình huống thực tế, các em được thực hành kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, xử lý tình huống và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Trụ cột sức khỏe số giúp học sinh hình thành thói quen sử dụng công nghệ cân bằng, lành mạnh; biết quản lý thời gian trực tuyến, nhận diện tác động của mạng xã hội đối với cảm xúc, tâm lý và xây dựng những mối quan hệ tích cực.

Đặc biệt, trụ cột thiếu niên nói tạo không gian để học sinh bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ trải nghiệm và đề xuất giải pháp cho những vấn đề liên quan đến môi trường mạng. Qua đó, trẻ em không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn được khuyến khích tham gia xây dựng không gian số an toàn, tích cực.

3 nguyên tắc cơ bản giúp trẻ an toàn trên mạng

Nhấn mạnh quan điểm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng chính là bảo vệ tương lai của đất nước, đại tá Hà Văn Bắc lưu ý 3 điều để chương trình “An toàn số cho em 2026” đạt hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa, đó là: Chuyển trọng tâm từ truyền thông cảnh báo sang rèn luyện kỹ năng thực tiễn, phù hợp với từng độ tuổi;

Xây dựng "Hệ sinh thái trách nhiệm" vững chắc trong bảo đảm an toàn số của trẻ em với sự kết hợp chặt chẽ của 4 trụ cột: Gia đình lắng nghe, đồng hành - Nhà trường giáo dục nền tảng - Cơ quan chức năng dẫn dắt, bảo vệ pháp lý - và Doanh nghiệp công nghệ chủ động rà soát, loại bỏ nguy cơ từ gốc rễ thuật toán, thiết kế của các sản phẩm số; Lan tỏa giá trị thực chất và mô hình hóa.

Đáng chú ý, Phó Cục trưởng Cục A05 Hà Văn Băc cũng bày tỏ mong muốn mỗi khi bước vào thế giới mạng, trẻ em, thanh thiếu niên luôn mang theo cho mình 3 nguyên tắc cơ bản gồm: Kiểm chứng trước khi tin - Đừng vội vàng tin trước những thông tin giật gân, những hình ảnh, âm thanh có dấu hiệu cắt ghép, giả mạo; Tỉnh táo khi chia sẻ - Giữ gìn danh dự, dữ liệu cá nhân của chính mình và tôn trọng người khác trên môi trường trực tuyến; Tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy không an toàn - Hãy luôn nhớ rằng cha mẹ, thầy cô và lực lượng Công an luôn sẵn sàng đồng hành, bảo vệ các em.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho hay, các bộ ban ngành, các cơ quan, các tổ chức cũng đã có rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm bảo vệ trẻ em Việt Nam, giúp các em luôn có được một môi trường an toàn, lành mạnh và có thể phát triển trên không gian mạng.

“Điều tôi muốn gửi gắm đến trẻ em là khi có nguy cơ hoặc cảm thấy là mình không được an toàn thì các con hãy lên tiếng. Các con có thể tìm đến cái sự giúp đỡ của thầy cô, cha mẹ và Tổng đài 111 cũng là một địa chỉ một đường dây nóng tiếp nhận những cái phản ánh của các con”, bà Nguyễn Thị Nga nhắn nhủ.