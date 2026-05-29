Hành động thiết thực thể hiện cam kết bảo vệ và hỗ trợ trẻ em

Lễ phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” (gọi tắt là Chương trình) vừa được Bộ Công an chủ trì tổ chức ngày 29/5, có sự đồng hành của nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em uy tín như Unicef, Hội Bảo vệ quyền trẻ em...; các doanh nghiệp và nền tảng công nghệ lớn như Meta, Tiktok, Google, VNG.

Không chỉ diễn ra tại điểm cầu trung tâm ở Hà Nội với hơn 600 đại biểu, sự kiện phát động Chương trình còn được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút sự theo dõi của gần 10.000 đại biểu, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Quan điểm mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là mọi trẻ em đều được sống an toàn, yêu thương, tôn trọng, phát triển toàn diện và có cơ hội phát triển bình đẳng; đặt trẻ em ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển con người và phát triển bền vững đất nước. Để góp phần thực hiện quan điểm, mục tiêu đó, việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng được đặt ra như một yêu cầu cấp bách và chiến lược lâu dài.

Phó Thủ tướng đánh giá: Chương trình được phát động hôm nay là hành động thiết thực thể hiện sự cam kết của chúng ta với trẻ em Việt Nam: Dù ở ngoài đời thực hay trên không gian số, các cháu đều được sống an toàn, được yêu thương, được tạo điều kiện phát triển toàn diện trong môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn và hạnh phúc.

Theo Bộ Công an, chương trình giai đoạn 2026 - 2030 đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trong công tác bảo vệ thế hệ tương lai trên không gian số, chuyển từ phương thức ứng phó, giải quyết sự vụ sang mô hình chủ động phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro từ sớm, từ xa; qua đó từng bước kiến tạo khả năng “miễn dịch chủ động” cho trẻ em.

Sự chuyển dịch mang tính chiến lược kể trên chỉ có thể chuyển hóa thành kết quả thực tế khi dựa trên nền tảng vững chắc của cơ chế hiệp lực liên ngành. Sự chung tay đồng hành của toàn bộ các cơ quan ban ngành, xã hội và gia đình, của hợp tác công - tư trong nước và quốc tế được xác định là “đòn bẩy quyết định” giúp từng quyết định, chủ trương đi vào đời sống.

Sự đồng hành của các bên sẽ góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu đo lường đầy quyết liệt của Chính phủ hướng tới cột mốc năm 2030, bao gồm: Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng hỗ trợ quản lý hoạt động và bảo vệ học sinh; Đảm bảo 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên đường truyền mạng;

Triển khai tại 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn và hỗ trợ thông minh cho trẻ em; Bảo đảm 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi có yêu cầu từ bản thân, người thân hoặc cộng đồng xã hội.

Đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn trẻ sử dụng Internet an toàn

Trong chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, Bộ Y tế cam kết sẽ hành động quyết liệt, nghiêm túc và có trách nhiệm cao nhất để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình.

Cụ thể, song song với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường phối hợp liên ngành, Bộ Y tế cũng sẽ thường xuyên tuyên truyền với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng, miền, tập trung cao điểm trong Tháng hành động vì trẻ em. Đồng thời, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; nhận diện nguy cơ trẻ em bị xâm hại; hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng an toàn...

“Để Chương trình đạt được thành công toàn diện, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Y tế kêu gọi các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo hãy là những người đồng hành, gần gũi nhất bên cạnh các em; chủ động trang bị kiến thức, dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn các em sử dụng Internet an toàn, thông minh, tuân thủ quy tắc ứng xử trên không gian mạng”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho hay.

Với trẻ em, những “công dân số” của đất nước, đại diện Bộ Y tế kêu gọi các em hãy luôn nâng cao tinh thần tự giác, trang bị cho mình những kỹ năng an toàn, biết tự bảo vệ bản thân và biết tìm kiếm sự trợ giúp từ cha mẹ, thầy cô hoặc các cơ quan chức năng qua Tổng đài 111 khi gặp phải nguy cơ, dấu hiệu không an toàn trên mạng trực tuyến.

Ở góc độ của một doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng Chương trình, Phó Tổng giám đốc VNG Trương Cẩm Thanh cho biết: Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là trách nhiệm của cả hệ sinh thái. Với doanh nghiệp công nghệ, trách nhiệm đó không thể chỉ dừng ở việc tuân thủ quy định - đó phải là cam kết chủ động, xuất phát từ bên trong.

“VNG sẽ tiếp cận bài toán bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo 3 lớp: Bảo vệ các em khỏi nội dung độc hại, trao quyền để các em nhận diện rủi ro, biết cách phản ứng và chuyển hóa công nghệ thành năng lực, để không gian mạng thực sự trở thành nơi trẻ em Việt Nam có thể học tập, sáng tạo và kết nối với thế giới”, bà Trương Cẩm Thanh cam kết.