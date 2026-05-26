Đợt 3 năm 2026 có hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thủ khoa đợt này đạt 93.76/100, đến từ Trường THPT Ninh Giang (Hải Phòng).

Có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm; 83 thí sinh đạt trên 80 điểm. Điểm trung bình của đợt 3 năm 2026 là 53.17/100.

Phổ điểm TSA đợt 3 năm 2026 như sau:

Tính cả 3 đợt thi TSA năm 2026, có gần 60.000 lượt thí sinh dự thi. Điểm cao nhất của năm 2026 thuộc về em Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) với số điểm 98.98/100. Đây cũng là điểm số cao nhất trong suốt 6 năm tổ chức kỳ thi này.

Cả năm 2026 có 13 thí sinh đạt trên 90 điểm; 175 thí sinh đạt trên 80 điểm và 1.577 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của năm 2026 là 54.96/100.

Phổ điểm TSA năm 2026 như sau:

Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn để xem kết quả thi đợt 3 của mình. Thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận điện tử để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học.

Kết quả bài thi đánh giá tư duy được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh năm 2026.