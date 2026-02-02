Ngày 2/2, Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đợt đầu đạt 96,1/100. Học sinh này đến từ Trường THPT Hưng Nhân của tỉnh Hưng Yên.

Năm ngoái, thủ khoa của kỳ thi đến từ Trường THPT Chuyên Bắc Ninh với 98,61/100 điểm. Đây cũng là mức điểm cao nhất từ trước tới nay.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Trước đó, vào ngày 24-25/1, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên năm 2026. Có khoảng gần 17.000 thí sinh tham gia ở 11 tỉnh, thành, tăng 22% so với năm ngoái.

Bài thi vẫn giữ ổn định về cấu trúc, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hiện nay, có gần 50 đại học sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển vào đại học, bao gồm các trường kỹ thuật lớn tại miền Bắc và miền Trung, nhóm các trường thuộc khối Kinh tế - Luật - Ngân hàng, nhóm các trường đa ngành và Y dược, cùng các trường tư thục và quốc tế.

Kết quả thi có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Ngoài đợt này, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức hai đợt thi đánh giá tư duy khác vào ngày 14-15/3 và 16-17/5.