CQĐT đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với người có tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: CACC

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận: Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị can Lê Khắc Ngọ bị xác định đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra cho thấy, Lê Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định, tài sản Lê Khắc Ngọ chiếm đoạt của những người bị hại là hơn 216 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Đinh Thị Dung, Nguyễn Đức Tuyến được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của các văn phòng. Các bị can này bị cho là có vai trò đồng phạm tích cực.

Trong đó, Đinh Thị Dung được tuyển dụng vào làm việc tại văn phòng do Lê Khắc Ngọ quản lý. Dung được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ là quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của nhiều văn phòng. Bị can Đinh Thị Dung phải chịu trách nhiệm đối với 19 vụ việc, tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt là hơn 24 tỷ đồng.

Trong khi đó, tháng 8/2019, Nguyễn Đức Tuyến được tuyển dụng vào làm việc tại văn phòng do Lê Khắc Ngọ quản lý. Từ khoảng tháng 7/2022, Tuyến được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh đối với 2 văn phòng, phải chịu trách nhiệm đối với 2 vụ việc. Tổng tài sản bị hại bị chiếm đoạt trong 2 vụ lừa đảo này là hơn 1,8 tỷ đồng.

Các bị can Phạm Minh Khôi, Đào Văn Nam, Trịnh Trường Sơn, Phạm Đình Tuấn, Đỗ Xuân Chiến, Phạm Hồng Kỳ, Bùi Nam Thế, Kim Đình Trường, Nguyễn Viết Khánh được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ là quản lý văn phòng. Những bị can trên phạm tội với vai trò đồng phạm tích cực.

Riêng Phạm Minh Khôi phải chịu trách nhiệm đối với 6 vụ việc với tổng tài sản mà người bị hại bị chiếm đoạt trong 6 vụ trên là hơn 11 tỷ đồng.