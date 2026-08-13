Ngày 13/8, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM thông tin, Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phương Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, đã qua đời vào ngày 12/8, hưởng dương 53 tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Phương Liên sinh ngày 17/7/1974, quê quán Đồng Tháp. Sau thời gian điều trị bệnh, dù được gia đình, đồng nghiệp và tập thể thầy thuốc tận tình chăm sóc, cứu chữa, bà đã không qua khỏi do bệnh nặng.

Bác sĩ Nguyễn Phương Liên - Ảnh: BVCC.

Hơn 27 năm công tác trong ngành y tế, bác sĩ Nguyễn Phương Liên có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM.

Trên cương vị Phó Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Liên được đồng nghiệp ghi nhận là người tận tâm, trách nhiệm, gần gũi và luôn hết lòng vì công việc, vì sự phát triển chung của bệnh viện.

Ngay cả trong thời gian điều trị bệnh, bác sĩ Liên vẫn giữ tinh thần kiên cường, nghị lực và lạc quan. Sự ra đi của bà là mất mát lớn đối với gia đình, người thân, đồng nghiệp và tập thể Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, bác sĩ Nguyễn Phương Liên được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý:

- Huân chương Lao động hạng Ba (2025).

- Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (2017).

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2013).

- Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023).

- Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố đạt giải Ba, lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 (2023).

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố (2008, 2011, 2024).

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM (2025).

- Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân (2020).

Giáo sư Nguyễn Đình Hối qua đời Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, người có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực đào tạo, ngoại khoa và quản lý y tế Việt Nam, đã qua đời ở tuổi 92.