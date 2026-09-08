Đoàn tàu Bạch Mai (PL1và PL2) được đưa vào khai thác từ ngày 26/6, xuất phát từ nhu cầu thực tế của hàng trăm cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Sau 2 tháng, mô hình này đã dần ổn định, với khoảng 450-500 người sử dụng mỗi ngày.

Đi tàu để không còn lo trễ giờ khám chữa bệnh

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sau thời gian vận hành, đoàn tàu cơ bản đáp ứng mục tiêu đặt ra ban đầu.

Đoàn tàu đưa khoảng 500 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội về Ninh Bình làm việc mỗi ngày. Ảnh: Vũ Điệp.

Theo ông Tùng, đúng giờ là lợi ích nổi bật nhất khi cán bộ bệnh viện lựa chọn đường sắt. Mỗi sáng, tàu PL1 rời ga Hà Nội lúc 6h15, đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Từ đây, cán bộ, y bác sĩ được ô tô trung chuyển đến cơ sở Bạch Mai tại Ninh Bình.

Chiều tối, hành khách được đưa từ bệnh viện ra ga Phủ Lý để lên tàu PL2 lúc 17h20, về ga Hà Nội lúc 18h30.

“Mục tiêu số một chúng tôi đặt ra ban đầu khi lựa chọn đường sắt là đúng giờ, đến khám chữa bệnh không bị trễ. Mục tiêu đó đã đạt được”, ông Tùng chia sẻ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, việc kiểm soát được thời gian di chuyển đặc biệt quan trọng với đội ngũ y tế, bởi lịch khám, chữa bệnh được tổ chức theo khung giờ cụ thể.

Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Tuấn Tùng, nếu di chuyển bằng ô tô, đặc biệt vào giờ cao điểm, cán bộ có thể gặp ùn tắc trên tuyến Pháp Vân và các trục đường kết nối, khiến thời gian đi lại kéo dài và khó dự đoán.

“Bây giờ đi đâu cũng ùn tắc, nhiều khi không chủ động được thời gian. Trong khi đó, tàu hỏa vận hành theo lịch trình cố định nên cán bộ có thể chủ động thời gian đến bệnh viện cũng như trở về Hà Nội”, ông Tùng nói.

Đoàn tàu gồm 9 toa cũng tạo không gian để hành khách nghỉ ngơi, ăn sáng hoặc tranh thủ xử lý công việc thay vì trực tiếp điều khiển phương tiện trên quãng đường dài.

An toàn cũng là yếu tố được lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai đặc biệt quan tâm.

“Việc bảo đảm an toàn cho cán bộ rất quan trọng. Thay vì tự lái xe trên quãng đường dài, cán bộ có thể nghỉ ngơi trong suốt hành trình. Điều này giúp giảm áp lực khi tham gia giao thông, đồng thời hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân, giảm bớt rủi ro trên đường”, ông Tùng nói.

Đoàn tàu Bạch Mai mở ra mô hình “đoàn tàu chuyên biệt”, phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên của các nhóm khách hàng cụ thể. Ảnh: Vũ Điệp.

Mô hình hướng tới đoàn tàu chuyên biệt

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, từ ngày 26/6 đến 11/8, đoàn tàu PL1/PL2 đã phục vụ hơn 26.100 lượt cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai.

Những ngày đầu, lượng khách chưa ổn định do cán bộ cần thời gian làm quen với phương thức đi lại mới. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, sản lượng tăng rõ rệt, bình quân khoảng 450 - 500 lượt người mỗi ngày.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân viên y tế, đoàn tàu còn góp phần giảm lượng phương tiện cá nhân trên tuyến Hà Nội - Ninh Bình, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Với Bệnh viện Bạch Mai, đoàn tàu trở thành cầu nối nhân lực giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, giúp cán bộ y tế đi làm thuận lợi, ổn định và đúng giờ.

Đại diện Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ kết quả bước đầu, ngành đường sắt có thêm cơ sở nghiên cứu mô hình “đoàn tàu chuyên biệt” cho các nhóm hành khách cụ thể, có nhu cầu đi lại thường xuyên như cán bộ, công chức, công nhân, người lao động, sinh viên...

Nếu được tổ chức phù hợp về giờ chạy, điểm đón trả và phương tiện trung chuyển, mô hình PL1/PL2 có thể mở ra hướng khai thác mới: đường sắt không chỉ chở khách theo tuyến mà còn có thể thiết kế hành trình sát với nhu cầu thực tế của hành khách.