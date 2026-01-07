Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Phạm Thị Bích Đào (Bệnh viện ĐH Y Hà Nội) cho biết, trên thực tế, đã có những trường hợp nhập viện vì biến chứng viêm xoang chỉ sau một đợt cảm lạnh, do chủ quan và điều trị sai cách.

Đơn cử là trường hợp một nam thanh niên có tiền sử viêm xoang dị ứng, nghĩ bệnh nhẹ nên anh không đi chữa cũng không giữ ấm vùng mũi họng khi ra đường trong những ngày nhiệt độ Hà Nội xuống thấp vừa qua. Hệ quả hốc mũi anh nhức buốt lên vùng trán, giọng khê nồng.

“Bệnh nhân đến viện khi mí mắt sụp xuống, thị lực giảm đáng kể, đây là một trong những biến chứng nặng của viêm xoang”, PGS Đào nhấn mạnh.

Một trong những biến chứng nguy hiểm của xoang là biến chứng vùng mắt. Viêm xoang, đặc biệt là viêm xoang trán và xoang bướm, có thể lan sang ổ mắt do cấu trúc xương mỏng ngăn cách.

PGS.TS Phạm Thị Bích Đào khám cho bệnh nhân. Ảnh: N.Huyền

Người bệnh có thể bị đau hốc mắt, sưng mi, giảm thị lực, thậm chí mù lòa nếu viêm lan rộng. Các tình trạng như áp xe mí mắt, viêm tấy ổ mắt gây đau nhức dữ dội, sưng nề, hạn chế vận động mắt và có nguy cơ tổn thương thần kinh thị giác vĩnh viễn.

Không chỉ dừng lại ở mắt, viêm xoang còn có thể gây biến chứng đến não như viêm màng não, áp xe não ở giai đoạn viêm cấp, chủng vi khuẩn độc tố mạnh, cơ thể bệnh nhân suy giảm miễn dịch như ở người mắc đái tháo đường, bệnh hệ thống…

“Đây đều là những tình trạng nguy hiểm, có thể gây rối loạn ý thức, liệt và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí đúng và kịp thời”, PGS Đào cảnh báo.

Ngoài ra, viêm xoang còn có thể gây biến chứng tai như viêm tai giữa, ảnh hưởng đến thính lực; lan xuống họng và amidan gây viêm họng, viêm amidan kéo dài. Đặc biệt, viêm xoang nặng có thể gây viêm mạch máu, làm nhiễm trùng lan rộng đến các cơ quan quan trọng như tim, phổi, não và thận.

PGS Phạm Thị Bích Đào cảnh báo 3 sai lầm người viêm xoang thường mắc phải:

- Tự ý dùng kháng sinh kéo dài, không đủ liều hoặc không đúng chỉ định.

- Lạm dụng xịt mũi có thành phần co mạch, gây viêm mũi do thuốc, làm tắc mũi nặng hơn.

- Không kiểm soát được dị ứng mũi, trào ngược họng thanh quản, khiến xoang liên tục tái phát đồng thời bỏ qua triệu chứng kéo dài như đau đầu âm ỉ, ngạt mũi một bên, dịch mũi hôi.

“Viêm xoang không phải là bệnh lý đơn giản. Việc chủ quan, chậm điều trị có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài của người bệnh”, bác sĩ Đào cảnh báo.

Để hạn chế viêm họng, viêm xoang và các biến chứng liên quan, PGS Đào khuyến cáo người dân:

- Giữ ấm vùng cổ - mũi - họng, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột

- Uống đủ nước, ưu tiên nước ấm, giữ ẩm mũi họng, tránh để niêm mạc khô

- Hạn chế hắng giọng, nói to khi khàn tiếng, đau họng

- Không tự ý dùng kháng sinh hoặc thuốc xịt mũi kéo dài

- Cần thăm khám chuyên khoa tai mũi họng khi triệu chứng kéo dài trên 7-10 ngày, đau đầu tăng dần, ngạt mũi một bên hoặc có biểu hiện bất thường.

Các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng lưu ý, viêm xoang là bệnh thường gặp trong mùa lạnh nhưng có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm và xử trí đúng cách. Điều quan trọng là người dân không nên chủ quan với những triệu chứng ban đầu và cần thay đổi những thói quen sai lầm tưởng chừng rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.