Năm 2025 khép lại cùng một cột mốc đáng nhớ đối với TS.BS Đỗ Thị Ngọc Linh, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), khi cô được công nhận là thành viên danh dự Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS).

Đây là một trong những danh hiệu uy tín bậc nhất trong lĩnh vực phẫu thuật trên thế giới, gắn với những tiêu chuẩn học thuật và nghề nghiệp khắt khe hàng đầu.

TS.BS Đỗ Thị Ngọc Linh vinh dự được công nhận là thành viên danh dự Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS). Ảnh: NVCC

Chia sẻ về tin vui này, TS Linh cho biết cô cảm thấy rất vinh dự khi có được sự công nhận sau một quá trình xét duyệt nghiêm túc. Hồ sơ của ứng viên phải trải qua nhiều vòng thẩm định chặt chẽ của Hội đồng chuyên môn. Sau gần hai năm chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ, cùng quá trình đánh giá liên tục ở nhiều cấp, bác sĩ mới chính thức nhận được sự chấp thuận.

Theo giới chuyên môn, việc trở thành thành viên danh dự RCS đồng nghĩa được ghi nhận năng lực chuyên môn, đóng góp học thuật và uy tín nghề nghiệp ở tầm quốc tế. Đây là chứng chỉ danh giá của một trong những tổ chức đào tạo và nghiên cứu ngoại khoa lâu đời và uy tín nhất thế giới.

Thành viên được tiếp cận hệ thống đào tạo liên tục, tài nguyên học thuật và các hướng dẫn thực hành chuẩn mực. Đồng thời, họ có thể tham gia mạng lưới ngoại khoa toàn cầu, các chương trình học bổng, tài trợ và trao đổi chuyên môn quốc tế.

TS. BS Đỗ Thị Ngọc Linh (ngoài cùng bên phải) và các cộng sự. Ảnh: Hải Anh

TS Linh cho biết, tại Anh có nhiều bác sĩ nước ngoài tham gia học tập, hành nghề song chưa có nhiều bác sĩ Việt Nam. Chị kỳ vọng, vai trò là thành viên RCS của mình cùng sự hỗ trợ của Facing The World (tổ chức từ thiện của Anh đã có nhiều giúp đỡ cho chuyên ngành phẫu thuật sọ mặt - tạo hình của Việt Nam) có thể trở thành cầu nối, hỗ trợ các bác sĩ Việt Nam có mong muốn học tập, làm việc tại Anh.

PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện từ khi đi vào hoạt động đã tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường giao lưu, học hỏi và chuyển giao chuyên môn. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu do đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện thực hiện đã đạt trình độ cao, thu hút các chuyên gia nước ngoài sang học tập.

Việc TS Linh được công nhận là thành viên danh dự của RCS là sự ghi nhận, khẳng định trình độ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiệm cận và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Những ngày đầu gian khó

Ít ai biết, để có được những thành tựu hôm nay, TS.BS Đỗ Thị Ngọc Linh đã trải qua một hành trình dài đầy thử thách.

Là một trong những bác sĩ nội trú đầu tiên của chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình, trường Đại học Y Hà Nội, sau khi tốt nghiệp, chị về công tác tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ngoại khoa vốn đã vất vả, với một bác sĩ nữ, những khó khăn càng nhân lên. Công việc phẫu thuật thường đòi hỏi bác sĩ ngoại khoa phải đứng liên tục trong nhiều giờ, vì vậy bên cạnh sự tập trung chuyên môn, sức bền thể lực cũng là một yếu tố quan trọng.

“Đối với các bác sĩ nữ trong lĩnh vực ngoại khoa, việc duy trì công việc chuyên môn đôi khi gặp thêm những thách thức về sức khỏe và quỹ thời gian trong các giai đoạn mang thai, sinh con và chăm sóc con nhỏ. Do đó, để tiếp tục phát triển chuyên môn, tôi phải cố gắng sắp xếp hợp lý giữa công việc và đời sống gia đình”, bác sĩ Linh kể.

TS. BS Đỗ Thị Ngọc Linh thực hiện vi phẫu cho những ca tổn thương phức tạp, phải dùng tới kính hiển vi, chỉ siêu nhỏ. Ảnh: Hải Anh

Với mong muốn tiếp tục phát triển chuyên môn, chị quyết định cho con nhỏ ở nhà để tham gia các chương trình đào tạo và học tập ở nước ngoài. Trong đó có thời gian một năm bác sĩ Linh học tập tại Pháp, tiếp theo là các giai đoạn nâng cao tay nghề tại Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Canada…

Những trải nghiệm này giúp chị cập nhật kiến thức chuyên ngành, mở rộng góc nhìn học thuật và hỗ trợ cho quá trình công tác chuyên môn.

Trái ngọt

Năm 2006, sau thời gian học tập và đào tạo tại Pháp, BS Đỗ Thị Ngọc Linh trở về công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và tham gia triển khai các kỹ thuật vi phẫu trong điều trị những trường hợp tổn thương phức tạp.

Trong đó, chị cùng ê-kíp đã thực hiện các ca nối bộ phận cơ thể đứt rời bằng vi phẫu thuật, góp phần mở rộng khả năng điều trị loại tổn thương này cho người bệnh tại Việt Nam. Đây là những phẫu thuật có mức độ khó cao, lần đầu được triển khai thành công trong nước và sau đó được ghi nhận trong các báo cáo khoa học quốc tế.

Sau ca mổ, TS.BS Đỗ Thị Ngọc Linh giản dị giữa đời thường. Ảnh: N. Huyền

Chia sẻ về lĩnh vực này, TS Linh cho biết, trong các tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt hay tai nạn giao thông, các bộ phận cơ thể đứt rời như da đầu, tai, mũi, bàn tay… nếu không được nối lại có thể gây hậu quả nghiêm trọng về chức năng, thẩm mỹ và tâm lý cho người bệnh, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống.

Theo TS Linh, phẫu thuật viên cần được đào tạo bài bản về vi phẫu và có kinh nghiệm thực hành vững vàng. Sau một năm đào tạo chuyên sâu tại Pháp, khi trở về nước, chị đã tham gia phẫu thuật thành công cho một số trường hợp chấn thương nặng, trong đó có bệnh nhân nữ bị cuốn mái tóc dài vào mô tơ máy khi đang làm việc.

“Nữ bệnh nhân nhập viện khi toàn bộ da đầu đã bị lột sạch, lộ xương sọ. Bằng kính hiển vi và chỉ phẫu thuật siêu nhỏ, tôi và các đồng nghiệp đã nối lại các mạch máu của toàn bộ da đầu bị đứt rời, giúp che phủ xương sọ và đảm bảo tóc mọc trở lại”, TS Linh nhớ lại.

Bên cạnh lĩnh vực vi phẫu, từ năm 2008, các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình và can thiệp mạch tại Việt Nam từng bước tiếp cận và nghiên cứu có hệ thống bệnh lý dị dạng động - tĩnh mạch vùng đầu mặt cổ.

Trong quá trình này, TS Linh cùng các đồng nghiệp tham gia nghiên cứu và điều trị nhóm bệnh lý hiếm gặp, được đánh giá là một trong những dạng khó nhất trong các bất thường mạch máu do diễn biến phức tạp, nhiều biến chứng nặng và nguy cơ tái phát cao.

Trước đó, tại Việt Nam, việc chẩn đoán và điều trị dị dạng động - tĩnh mạch vùng đầu mặt cổ chưa có sự thống nhất về tiêu chuẩn, phương pháp tiếp cận còn khác nhau giữa các cơ sở y tế.

Điều này dẫn đến không ít trường hợp chẩn đoán chưa chính xác hoặc điều trị chưa phù hợp, làm gia tăng nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người bệnh.

Khi không ở trong phòng mổ, nữ bác sĩ lại miệt mài nghiên cứu phương án xử lý cho những ca chuẩn bị được phẫu thuật. Ảnh: N.Huyền

Trước thực tế trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp kinh nghiệm lâm sàng, tham khảo các tài liệu và hướng dẫn quốc tế, đồng thời trao đổi chuyên môn tại các hội thảo trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của dị dạng động - tĩnh mạch vùng đầu mặt cổ được hệ thống hóa, góp phần xây dựng các tiêu chí chẩn đoán và phân biệt với những bệnh lý mạch máu khác.

Từ năm 2008, ê-kíp điều trị đã phối hợp can thiệp nội mạch và phẫu thuật trong xử trí các trường hợp dị dạng động - tĩnh mạch phức tạp. Cách tiếp cận đa phương thức này giúp giảm nguy cơ chảy máu, rút ngắn thời gian phẫu thuật, nâng cao hiệu quả điều trị và góp phần giảm chi phí cho người bệnh.

Bác sĩ Linh thông tin, kết quả nghiên cứu được báo cáo tại nhiều hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước, đồng thời được chia sẻ, chuyển giao cho các cơ sở y tế tuyến dưới, góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị, hạn chế các sai sót chuyên môn.