Bác sĩ Hoàng Sĩ Duy (Trung Quốc) cho biết, các loại thực phẩm này thường chứa nitrit - phụ gia thực phẩm hợp pháp nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe nếu sử dụng kéo dài. Nitrit có thể làm tăng nguy cơ mắc bốn loại ung thư hệ tiêu hóa, gồm ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư đại trực tràng và ung thư gan.

Theo China Times, nitrit thường được sử dụng trong các sản phẩm thịt chế biến như xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói… nhằm bảo quản thực phẩm và tạo màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, nếu mọi người ăn thường xuyên trong loại thịt trên trong thời gian dài, gan, mật và đường tiêu hóa sẽ liên tục tiếp xúc với các yếu tố có khả năng gây ung thư.

Nguy cơ ung thư dạ dày

Một trong những mối nguy lớn nhất của nitrit là khả năng chuyển hóa thành nitrosamine - chất gây ung thư mạnh - trong môi trường axit của dạ dày. Nhiều người cho rằng thỉnh thoảng ăn xúc xích hay thịt nguội sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng thực tế, khi vào dạ dày, nitrit có thể kết hợp với các sản phẩm phân giải protein để tạo thành nitrosamine. Quá trình này không có ngưỡng an toàn tuyệt đối nghĩa là không thể xác định chính xác lượng tiêu thụ nào hoàn toàn không gây rủi ro.

Ung thư thực quản

Niêm mạc thực quản vốn rất mỏng và dễ tổn thương. Theo bác sĩ Hoàng, ở giai đoạn đầu, nhiều bệnh nhân ung thư thực quản thường chỉ có cảm giác nghẹn hoặc vướng ở cổ họng. Các triệu chứng này dễ bị nhầm với trào ngược dạ dày - thực quản nên thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu tổn thương niêm mạc thực quản do việc hấp thụ nitrit kéo dài - biểu hiện tiền ung thư cần đặc biệt lưu ý.

Ung thư đại trực tràng

Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều đạm và thường xuyên sử dụng thực phẩm muối chua cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Theo bác sĩ Hoàng, những người duy trì thói quen này trong thời gian dài sẽ có nguy cơ cao hơn so với những người ăn nhiều rau quả, hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến. Việc bổ sung rau xanh và trái cây không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng mà còn góp phần làm giảm tác động bất lợi từ các chất có hại.

Nitrit cũng có thể gây tổn thương gan

Nhiều người cho rằng ung thư gan chủ yếu liên quan đến viêm gan B hoặc C nhưng trên thực tế, nitrit cũng có thể gây hại cho gan. Chất này làm tăng gánh nặng chuyển hóa, dễ dẫn đến tổn thương gan mạn tính. Dù mức độ ảnh hưởng không trực tiếp và rõ rệt như viêm gan do virus, nguy cơ vẫn tồn tại, đặc biệt ở những người đã có sẵn các vấn đề về gan như gan nhiễm mỡ hoặc viêm gan.

Khuyến nghị

Để giảm rủi ro cho sức khỏe, bác sĩ Hoàng khuyến nghị mọi người không nên ăn thịt chế biến sẵn quá hai lần mỗi tuần. Bạn cũng nên kết hợp với các loại rau quả giàu vitamin C như ổi, kiwi, ớt chuông xanh. Vitamin C có tác dụng ức chế quá trình hình thành nitrosamine, từ đó giảm nguy cơ ung thư. Việc điều chỉnh thói quen ăn uống hợp lý là yếu tố quan trọng để bảo vệ hệ tiêu hóa và sức khỏe lâu dài.