Bé T.K, 5 tuổi, ở xã Pắc Ta, Lai Châu, từ nhỏ còi cọc, chậm lớn, hiện chỉ nặng 8kg, thường xuyên khó thở, tím môi và móng tay nhưng gia đình chỉ nghĩ con suy dinh dưỡng.

Trong lần khám sàng lọc miễn phí gần đây, bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện bé K. mắc dị tật tim bẩm sinh nguy hiểm: bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi có tắc nghẽn. Căn bệnh khiến phổi tổn thương rất nặng và đa số trẻ khó có cơ hội sống nếu không được chẩn đoán, phẫu thuật kịp thời ngay từ sơ sinh.

Tin con trai bị bệnh hiểm khiến gia đình gần như suy sụp, sợ hãi. Không chỉ là nỗi sợ bệnh tật, đó còn là nỗi lo về chi phí, hành trình và cả cơ hội sống mong manh của con.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, giữa trưa ngay khi kết thúc buổi khám, PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, đã vượt hơn 2 giờ đường núi vào tận bản, phối hợp thuyết phục bằng được gia đình đưa con xuống Hà Nội điều trị. Toàn bộ chi phí phẫu thuật và sinh hoạt sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế cùng một chương trình từ thiện hỗ trợ.

Khoảng 15h cùng ngày, chuyến xe đặc biệt rời Lai Châu, vượt hơn 300km đường đèo núi đưa cả gia đình bé K. về Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 20h30 trong tình trạng vô cùng khẩn trương, bởi trẻ có thể diễn biến nặng bất cứ lúc nào trên đường đi.

“Thời điểm nhập viện, trẻ đã ở mức suy tim độ 3, suy dinh dưỡng rất nặng và tổn thương phổi nặng. Điều đặc biệt là cậu bé này có thể sống tới 5 tuổi với thể bệnh này là rất hiếm gặp, gần như vượt ngoài tiên lượng thông thường", bác sĩ Trường nhận định.

Đánh giá phổi của trẻ vẫn còn khả năng hồi phục, các bác sĩ quyết định phẫu thuật với hy vọng cứu sống cháu bé. Ngay sáng hôm sau, bé K. được phẫu thuật khẩn cấp. Ê-kíp đã đưa các tĩnh mạch phổi trở về đúng vị trí giải phẫu bình thường.

Bác sĩ Trường động viên hai bố con bé K. trong lần bé tái khám đầu tháng 5 sau 1 tháng phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Thách thức lớn nhất không chỉ nằm trên bàn mổ mà còn ở giai đoạn hậu phẫu, khi phổi của trẻ đã tổn thương kéo dài, bắt đầu xơ hóa và đối mặt nguy cơ tăng áp phổi ác tính - biến chứng có thể cướp đi tính mạng chỉ trong thời gian ngắn.

Sau gần 5 ngày hồi sức tích cực, bé K. đã được cai máy thở. Sau điều trị, trẻ đáp ứng tốt ngoài mong đợi, chức năng tim đã hoạt động gần như bình thường.

Bàn tay em bé hồng hào sau khi được phẫu thuật căn bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm. Ảnh: BVCC

Ôm con trong tay, bố bé K. nghẹn ngào, nói trước đây họ chỉ mong con sống. Giờ nhìn con khỏe mạnh hơn từng ngày, cả gia đình cảm giác như con được sinh ra lần thứ hai.

Đừng bỏ qua dấu hiệu trẻ chậm tăng cân, thở nhanh, tím tái

Bất thường tĩnh mạch phổi khá khó phát hiện từ giai đoạn thai kỳ. Sau sinh, khoảng 80% số bệnh nhi có biểu hiện tím tái nên dễ được phát hiện nhưng khoảng 20% còn lại không tím nên thường bị chẩn đoán muộn. Bệnh lý này nếu được phát hiện và xử trí sớm, khả năng cứu sống trẻ rất cao. Ngược lại, nếu phát hiện muộn sẽ khiến tổn thương phổi nặng và làm giảm đáng kể cơ hội sống cho trẻ.

PGS Trường khuyến cáo, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý dấu hiệu của bệnh tim bẩm sinh nặng cần được phát hiện sớm như: chậm tăng cân, ăn kém, thở nhanh, tím tái, đổ mồ hôi nhiều hoặc viêm phổi tái diễn nhiều lần.