Nho khô và các loại hạt

“Vì tôi gần như phải di chuyển suốt cả ngày, món ăn vặt yêu thích của tôi là nho khô và các loại hạt. Đây là sự kết hợp tốt cho tim mạch, có thể hỗ trợ giảm cholesterol, hạ huyết áp và giảm viêm. Chất béo không bão hòa trong các loại hạt giảm cholesterol LDL còn chất xơ trong nho khô hạn chế hấp thụ chất béo”, bác sĩ William Lawson, Giám đốc tim mạch dự phòng tại Viện Tim mạch Stony Brook (Mỹ) nói.

Theo Verywell Health, bác sĩ Lawson nói thêm, kali trong nho khô cùng với magie và L-arginine trong các loại hạt, cải thiện tuần hoàn và huyết áp. Nho khô và quả óc chó cung cấp axit béo omega-3, đồng thời là món ăn vặt tạo cảm giác no, kiểm soát cảm giác thèm ăn và hạn chế ăn quá mức.

Cá là thực phẩm được đánh giá tốt cho tim mạch. Ảnh: Ban Mai

Sữa chua Hy Lạp với trái cây và granola

“Món ăn tôi dùng gần như mỗi ngày là sữa chua Hy Lạp với một ít granola trộn cùng trái cây. Tôi thích nhất là dâu tây và chuối. Các thực phẩm này giàu protein nhưng lại có ít carbohydrate hơn. Đây là nguồn cung cấp lợi khuẩn cải thiện sức khỏe tim mạch. Việc thêm trái cây vào sữa chua giúp tôi no suốt buổi sáng đồng thời cung cấp nguồn chất xơ và đường tự nhiên dồi dào”, Phó giáo sư Christopher Lee, Khoa Tim mạch, Đại học California, San Francisco (Mỹ) tiết lộ.

Cá và protein từ thực vật

“Tôi là người thích thực phẩm có nguồn gốc thực vật kết hợp với cá nên tập trung bổ sung nhiều protein từ thực vật”, bác sĩ Eli Friedman, Giám đốc tim mạch thể thao tại Viện Tim Smidt, Cedars-Sinai, California (Mỹ) cho hay.

Bữa sáng của bác sĩ Friedman luôn có cà phê và một bát ngũ cốc nguyên hạt hoặc sữa chua. Trong ngày, ông ăn một hoặc hai thanh protein, thêm sữa chua, nửa chiếc bánh mì sandwich cá ngừ với bánh mì nguyên hạt và thêm cà phê.

Bữa tối thường có cá hoặc protein từ thực vật, kèm theo cơm, khoai tây hoặc mì và nhiều loại rau. Ông kết thúc ngày bằng trà bạc hà. Ông thực hành đúng những gì mình khuyên bệnh nhân. Tuy nhiên, vào cuối tuần, ông cho phép bản thân ăn pizza hoặc một số món khác.

Mẹo bổ sung thực phẩm tốt cho tim vào chế độ ăn

- Đọc nhãn dinh dưỡng: Tránh mua hoặc nấu các thực phẩm chế biến sẵn, càng nhiều thành phần “khó hiểu” trên nhãn càng có khả năng chứa phụ gia và chất bảo quản.

- Thay thế nguyên liệu: Khi nấu ăn, bạn hãy dùng dầu lành mạnh như dầu ô liu nguyên chất hoặc dầu cải thay cho bơ, chọn các sản phẩm sữa tách béo hoặc ít béo.

- Chọn protein nạc: Những lựa chọn như thịt gà bỏ da và cá béo (như cá hồi) tốt cho tim hơn thịt đỏ; có thể thay thế một phần thịt bằng protein từ thực vật như đậu.

- Giảm muối: Thay vì dùng muối, bạn hãy tăng hương vị bằng thảo mộc, gia vị hoặc nước ép từ chanh, cam. Điều này giúp giảm lượng natri tiêu thụ mỗi ngày.