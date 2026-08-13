Tôi mới đi khám, nhận kết quả bị mỡ máu cao. Xin bác sĩ cho biết, với chẩn đoán bệnh như vậy, chế độ ăn của tôi cần phải thực hiện ra sao để giảm cholesterol và kiểm soát cân nặng (Trần Anh Minh, Kim Liên, Hà Nội).

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng tư vấn:

Một chế độ ăn phù hợp cho người rối loạn mỡ máu cần hướng đến mục tiêu giảm LDL-cholesterol, tăng chất béo có lợi và kiểm soát cân nặng. Do đó, các bệnh nhân nên ưu tiên 6 thực phẩm dưới đây:

Rau xanh và trái cây: Cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chất xơ hòa tan trong yến mạch, các loại đậu, rau củ quả có thể hỗ trợ giảm hấp thu cholesterol.

Ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám cung cấp năng lượng ổn định và nhiều chất xơ hơn tinh bột tinh chế.

Chế độ ăn ưu tiên cá rất tốt cho người bị mỡ máu cao. Ảnh: Minh Thu

Cá, đặc biệt cá béo: Cá hồi, cá thu, cá trích… cung cấp omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Nguồn đạm ít béo: Thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, cá, đậu phụ, các loại đậu.

Chất béo tốt: Dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu cải, các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó (sử dụng với lượng phù hợp).

Sữa ít béo: Bổ sung protein và canxi mà không làm tăng quá nhiều chất béo bão hòa.

Ngoài ra, người mỡ máu cao nên hạn chế 5 thực phẩm sau:

Mỡ động vật, nội tạng động vật (gan, lòng, tim, cật…) chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa.

Thịt đỏ nhiều mỡ, da gia cầm, thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông.

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đặc biệt dầu sử dụng nhiều lần.

Bánh kẹo ngọt, nước ngọt có đường, thực phẩm nhiều đường tinh luyện, vì có thể làm tăng triglyceride và thúc đẩy tăng cân.

Rượu bia, đặc biệt ở người có triglyceride cao hoặc gan nhiễm mỡ.

Ngoài chế độ ăn, người có mỡ máu cao cần kết hợp vận động thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm tra mỡ máu định kỳ. Việc điều trị không chỉ dựa vào một loại thực phẩm đơn lẻ mà cần nhìn vào toàn bộ lối sống.