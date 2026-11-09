IRELAND - Tom Felle, Phó giáo sư tại Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Galway, bị cáo buộc nhiều lần tự nhận có bằng tiến sĩ của một trường đại học danh tiếng ở Anh, dù thực tế chưa từng được cấp văn bằng này.

Theo điều tra của chương trình Prime Time (Đài RTÉ), ông Tom Felle, Phó giáo sư Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Galway, từng là trưởng khoa cho đến năm ngoái, được giới thiệu là "Tiến sĩ Tom Felle" trên website và các tài liệu tuyển sinh của trường.

Danh xưng này cũng xuất hiện trong văn bản do ông và một đồng nghiệp gửi tới Ủy ban Liên hợp về Nghệ thuật, Truyền thông, Văn hóa và Thể thao thuộc Quốc hội Ireland hồi tháng 1/2026.

Ông Felle tự nhận có bằng tiến sĩ báo chí của Đại học City (London), nay là Đại học City St George's, nơi ông từng làm giảng viên cao cấp.

Tuy nhiên, một cựu học giả cấp cao của trường nói với Prime Time rằng ông Felle từng đăng ký chương trình tiến sĩ theo hình thức dựa trên các công trình đã công bố, nhưng không hoàn thành và rời trường vài năm sau đó. Vì vậy, ông Felle chưa bao giờ được cấp bằng tiến sĩ.

Đại học Galway, Ireland. Ảnh: RTE

Ông Felle thường được truyền hình, phát thanh và báo chí phỏng vấn với tư cách chuyên gia truyền thông, đặc biệt là thông tin sai lệch và các hành vi tấn công trên mạng nhắm vào nữ chính trị gia. Năm 2024, ông được bổ nhiệm làm chuyên gia thẩm định cho cơ quan quản lý truyền thông Ireland Coimisiún na Meán.

Trường đại học xác nhận không cấp bằng như tuyên bố

Tháng 6, khi được Prime Time hỏi về bằng tiến sĩ, ông Felle khẳng định đã được Đại học City cấp bằng vào năm 2022. Thông tin này cũng xuất hiện trong hồ sơ lý lịch của ông.

Ông giải thích đây không phải chương trình tiến sĩ truyền thống mà là tập hợp các công trình khoa học được công bố trong khoảng 5-6 năm. Hình thức này được gọi là tiến sĩ dựa trên các công trình đã công bố (PhD by prior publication).

Tuy nhiên, khi được hỏi về tên luận án, ông Felle cho biết không nhớ chính xác. Ông cũng không thể giải thích vì sao thư viện Đại học City St George's không có bản luận án của ông trong kho lưu trữ, dù theo quy định, nghiên cứu sinh phải nộp bản hoàn chỉnh để công chúng có thể tiếp cận.

Ông Felle còn nói rằng mình không có người hướng dẫn, không có giám khảo độc lập bên ngoài và cũng không phải bảo vệ luận án. Trong khi đó, một số nhân viên, cựu nhân viên và cựu nghiên cứu sinh của Khoa Báo chí, Đại học City St George's, khẳng định một nghiên cứu sinh không thể được cấp bằng nếu thiếu người hướng dẫn, khâu thẩm định độc lập và buổi bảo vệ luận án.

Để xác minh, theo Đạo luật Tự do Thông tin của Anh, cuối tháng 7, Prime Time đề nghị Đại học City St George's cho biết trong số 4 bằng tiến sĩ ngành báo chí được cấp trong các năm học 2021-2022 và 2022-2023, có bao nhiêu bằng được cấp theo hình thức dựa trên các công trình đã công bố

Ban đầu, trường trả lời không lưu giữ thông tin này. Sau khi Prime Time đề nghị xem xét lại, trường xác nhận không có trường hợp nào trong số 4 bằng tiến sĩ nói trên được cấp theo hình thức này.

Như vậy, Đại học City St George's không cấp bằng tiến sĩ theo hình thức mà ông Felle tuyên bố đã nhận vào năm 2022.

Trước các câu hỏi của Prime Time, Đại học City St George's từ chối xác nhận hay phủ nhận tư cách cựu sinh viên của ông Felle nếu chưa có sự đồng ý của người này, viện dẫn quy định bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, trường khẳng định mọi nghiên cứu sinh đều phải có người hướng dẫn và chỉ được cấp bằng sau khi bảo vệ thành công trước giám khảo độc lập bên ngoài cùng chủ tọa hội đồng độc lập.

Ông Felle không phản hồi các câu hỏi tiếp theo của Prime Time, dù chương trình đã nhiều lần liên hệ qua email, tin nhắn và điện thoại.

Đại học Galway gỡ danh xưng "Tiến sĩ" khỏi hồ sơ giảng viên

Prime Time cũng đề nghị Đại học Galway làm rõ việc sử dụng danh xưng "Tiến sĩ Tom Felle" trên website, mạng xã hội và tài liệu tuyển sinh của trường trong những năm qua, đồng thời hỏi liệu trường đã xác minh bằng cấp của ông hay chưa.

Theo RTE, nhà trường không trả lời cụ thể những câu hỏi này, chỉ cho biết tính xác thực của hồ sơ học thuật là vấn đề cần được giải quyết nội bộ và bảo mật.

Tuy nhiên, gần đây, nhiều trang trên website và bài đăng mạng xã hội của trường có giới thiệu ông Felle là "Tiến sĩ Tom Felle" đã bị xóa hoặc chỉnh sửa để bỏ danh xưng "Tiến sĩ".

Trước đó, hồ sơ trên website Đại học Galway giới thiệu ông Felle là chuyên gia nghiên cứu về tính minh bạch, vai trò của báo chí trong đời sống dân chủ, thông tin sai lệch và việc thao túng thông tin trên mạng.

Ông cũng từng được trao học bổng Fulbright dành cho học giả Ireland năm 2023, chương trình học bổng do Chính phủ Mỹ tài trợ, dành cho các học giả quốc tế nghiên cứu và học tập tại Mỹ.

Những nghi vấn về bằng cấp của ông Felle làm ảnh hưởng thêm đến uy tín của Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Galway. Năm 2018, trường từng phải hoàn trả học phí cho sinh viên năm thứ ba và thứ tư sau khi sinh viên phản ánh về chất lượng một số học phần báo chí.

Đáng chú ý, ông Felle chính là người được Đại học Galway tuyển dụng để lãnh đạo khoa và góp phần khôi phục danh tiếng của đơn vị này.