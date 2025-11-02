Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ cũng như hợp tác quốc phòng.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ được triển khai phù hợp với sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng cũng như theo các văn bản, thỏa thuận đã ký kết.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội đàm

Quân đội hai nước duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn được duy trì định kỳ, luân phiên tại mỗi nước. Việt Nam và Mỹ hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; hợp tác quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng được thúc đẩy. Hai nước cũng phối hợp trong các cơ chế đa phương khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cảm ơn Bộ Chiến tranh Mỹ đã duy trì hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành, trong đó có gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho quân nhân Việt Nam. Các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng do Mỹ hỗ trợ đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ.

Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh tiếp tục được triển khai. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Mỹ công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 130 triệu USD dành cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nâng tổng mức viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Mỹ từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD.

Đặc biệt, ngày 31/10, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) được triển khai hiệu quả. Đến nay, sau 160 đợt hoạt động hỗn hợp, Việt Nam đã trao trả cho Mỹ tổng số 994 hòm đựng hài cốt, trong đó phía Mỹ thông báo đã kết luận nhận dạng được 740 trường hợp.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ, đây là thành quả nỗ lực của hai nước trong hơn 50 năm qua.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại hội đàm

Về tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, Việt Nam đánh giá cao thông tin, tài liệu do Mỹ cung cấp, cũng như hỗ trợ của Mỹ trong việc nâng cao năng lực giám định hài cốt chiến tranh.

Từ khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này vào tháng 7/2021, đến nay các cơ quan Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xác minh 44/45 bộ hồ sơ thông tin tiếp nhận từ phía Mỹ và đang tiếp tục tích cực triển khai tìm kiếm.

Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm về an ninh mạng. Việt Nam sẵn sàng mời các sĩ quan Mỹ sang học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Bộ trưởng đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học; hoàn tất quy trình nội bộ để bảo đảm các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được thực hiện như đã thống nhất, bao gồm khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho dự án sân bay Biên Hòa.

Tại hội đàm, hai bên chia sẻ tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm

Việt Nam đề nghị Mỹ tiếp tục hợp tác tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh. Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động MIA, nhằm bảo đảm nỗ lực của hai bên đẩy nhanh công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất.

Thời gian tới, hai bên thống nhất hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc...

Bộ Quốc phòng có kế hoạch tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm 2026; Bộ trưởng Phan Văn Giang mong Bộ trưởng Pete Hegseth, lãnh đạo Bộ Chiến tranh và các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tiếp tục ủng hộ, tham gia.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, chuyến thăm lần này khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai Bộ trưởng cùng trao đổi kỷ vật chiến tranh giữa hai nước gồm thẻ thông tin, các vật tư cá nhân của quân nhân trong chiến tranh

Ông khẳng định hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần xây dựng lòng tin giữa hai nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Là một nước nằm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Pete Hegseth cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng và Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.

Kết thúc hội đàm, hai bên trao đổi kỷ vật chiến tranh.