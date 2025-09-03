Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Álvaro López Miera đặc biệt ý nghĩa nhân dịp năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Bộ trưởng Álvaro López Miera thăm Việt Nam và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, ngày 2/9/1945 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, tiền thân của nước CHXHCN Việt Nam ngày nay.

Sự kiện trên không chỉ chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến mà còn mở ra kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập - tự do; kỷ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa và các lực lượng bị áp bức trên thế giới đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bộ trưởng Quốc phòng nêu rõ, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nửa vòng Trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định đây là mối quan hệ “trong sáng, thủy chung, bền chặt”.

Vừa qua, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và Bộ trưởng Álvaro López Miera đã đặt hoa tại tượng đài tri ân chuyên gia quân sự Cuba, một trong hai công trình đầu tiên nằm trong tổng thể khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Qua đó, thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho những người con Cuba đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc.

Trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có hiện nay, Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với Cuba trong khả năng của mình.

Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em

Thượng tướng Álvaro López Miera cảm ơn lời mời thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông bày tỏ yêu mến, ngưỡng mộ về đất nước Việt Nam tươi đẹp và ấn tượng với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay. Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em.

Ông cho biết sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ Quân đội hai nước góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tại hội đàm

Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba tại hội đàm

Hai Bộ trưởng đánh giá trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Các hoạt động hợp tác quân sự - quốc phòng giữa hai nước ngày càng được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Các đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên; hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội được quan tâm đẩy mạnh. Hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, phòng không - không quân, quân y, giao lưu - kết nghĩa... tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Thời gian tới hai bên duy trì giao lưu sĩ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn về các lĩnh vực cùng quan tâm. Đẩy mạnh hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, trong đó chủ động tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và thế hệ trẻ, cũng như bạn bè quốc tế về quan hệ hai nước, hai Quân đội nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera cùng tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là quốc gia đã trải qua nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Việt Nam cũng kiên trì chính sách Quốc phòng “bốn không”; chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tôn trọng các thể chế đa phương, nhất là do Liên Hợp Quốc và ASEAN dẫn dắt.