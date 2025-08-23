Nhìn lại chặng đường 80 năm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có những đánh giá về vai trò và dấu mốc nổi bật, đóng góp quan trọng của ngành với công cuộc đấu tranh, giành độc lập tự do và xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng chia sẻ, ra đời vào Tháng Tám mùa thu lịch sử năm 1945, ngành Ngoại giao vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập và đặt nền móng.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao tháng 8/2024.

Trong suốt chặng đường 80 năm sau đó, Ngoại giao đã có những đóng góp quan trọng, in đậm dấu ấn trong từng chặng đường lịch sử, từ giai đoạn giành và giữ vững độc lập, đến công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và cho đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, đối mặt với “thù trong giặc ngoài” trong những ngày đầu lập nước, Ngoại giao đã tiên phong đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng, bảo toàn chính quyền nhân dân, kéo dài thời gian chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến trường kỳ.

Những nước cờ ngoại giao mẫu mực của Hiệp định Sơ bộ 1946 và Tạm ước 1946 cũng như những nỗ lực không ngừng tại các Hội nghị Đà Lạt và tại Fontainebleau, đưa đất nước vào thế tối ưu nhất có thể trong hoàn cảnh ngặt nghèo của đất nước khi đó.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, ngành Ngoại giao vừa phục vụ kháng chiến, vừa tích cực đấu tranh phá vỡ thế bao vây, cô lập, vừa mở rộng quan hệ với bên ngoài và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Cùng mặt trận quân sự và chính trị, Ngoại giao Việt Nam phát huy những thắng lợi trên chiến trường để buộc các nước phải ngồi vào bàn đàm phán.

Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris không chỉ là những mốc son ngoại giao chói lọi mà còn tạo thời cơ cho thắng lợi vĩ đại thống nhất đất nước, kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ với báo chí

Giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, Ngoại giao là lực lượng tiên phong trong việc từng bước phá thế bao vây, cấm vận, đưa đất nước bước ra khỏi khó khăn về kinh tế - xã hội.

Đồng thời bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, khôi phục quan hệ với các nước Đông Nam Á, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ và mở rộng quan hệ với các quốc gia khác.

Với chủ trương “đa dạng hóa, đa phương hóa”, quan hệ ngoại giao ngày càng được mở rộng. Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 nước, trong đó có tất cả các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an, các nước G7, hầu hết các nước G20, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế....

Biết mình, biết người, biết thời thế

"Nền ngoại giao của Việt Nam ra đời, trưởng thành trong 30 năm kháng chiến và ngày càng lớn mạnh trong 40 năm đổi mới. Được trui rèn, thử thách trong những giai đoạn cam go nhất của lịch sử cách mạng Việt Nam đã để lại cho Ngoại giao Việt Nam nhiều bài học còn nguyên giá trị", Phó Thủ tướng khẳng định.

Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 3 năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn ngoại giao “phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ”. Tư tưởng của Người được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ngoại giao thấm nhuần và thực hiện trong suốt 80 năm qua.

Phó Thủ tướng cho rằng, đó cũng là bài học về sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng, nhạy bén trong nhận định và nắm bắt tình hình, quyết đoán trong việc đưa ra các quyết sách...

Bài học về kết hợp nội lực với ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, qua đó huy động được sự ủng hộ vô cùng to lớn cả về vật chất và tinh thần của nhân loại tiến bộ ủng hộ Việt Nam.

Các bài học về kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”; bài học về tầm quan trọng của đoàn kết, đồng thuận; là sự vận dụng nhuần nhuyễn “năm cái biết” (biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến), là khả năng tạo dựng thời cơ và chớp thời cơ, là ngoại giao tâm công giúp thu phục lòng người bằng chính nghĩa, tình người, lẽ phải và đạo lý.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những bài học kinh nghiệm này đã góp phần hình thành nên những giá trị cốt lõi tạo nên một nền ngoại giao mang đậm bản sắc dân tộc và con người Việt Nam...

Phó Thủ tướng chia sẻ, câu chuyện thành công của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế. Nếu như trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, Việt Nam được xem là một biểu tượng của đấu tranh cho độc lập, tự do, là hiện thân của một đất nước anh dũng, kiên cường.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong chuyến thăm Việt Nam năm 2022.

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam được cho là “lương tri” của thời đại, đưa một vùng đất chưa có tên trên bản đồ thế giới trở thành biểu tượng hòa bình, hữu nghị.

Ngày nay, Việt Nam được đánh giá cao từ góc độ một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, có vai trò, tiếng nói ngày càng tăng trên trường quốc tế.

"Tôi nhớ câu nói của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong nhiều cuộc tiếp xúc đã nhắc đến Việt Nam như một hình mẫu của hòa bình và phát triển bền vững.

Hay Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã nhấn mạnh Việt Nam là thành viên quan trọng, có đóng góp then chốt trong củng cố đoàn kết và nâng cao vị thế, năng lực của ASEAN trong đối thoại và hợp tác với các đối tác toàn cầu nhân dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN", Phó Thủ tướng cho biết.

Nhiều lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế khác, qua những lời nói, hành động cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, cho rằng Việt Nam là một đối tác tin cậy, một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trải qua tám thập kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Ngoại giao Việt Nam đã không ngừng trưởng thành mạnh mẽ.

Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, tích cực đóng góp cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới...