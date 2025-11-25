Quốc hội sáng 25/11 thảo luận tại tổ về 2 chủ trương mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, có một điểm yếu đã tồn tại nhiều nhiệm kỳ là chủ trương thì đúng nhưng thực hiện lại có vấn đề, dẫn đến không hoặc chậm đi vào cuộc sống. Nguyên nhân, theo Phó Thủ tướng, do không thể chế hóa, không bố trí được nguồn lực, tổ chức thực hiện không quyết liệt. Phó Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị yêu cầu khắc phục bằng được tồn tại này.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại tổ. Ảnh: VGP

Về giáo dục, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những mục tiêu đặt ra là có các trường đại học lọt top đầu thế giới; tập trung đào tạo kỹ năng mềm, khắc phục tình trạng "học vẹt".

"Chúng ta đang có một hệ thống chạy đua thành lập trường đại học, được xem như một tiêu chí xếp hạng tỉnh. Cho nên tỉnh nào cũng cố gắng ngay lập tức biến cao đẳng sư phạm, trung cấp tài chính, trung cấp luật, vội vàng lắp ráp một vài tiêu chí để trở thành trường đại học", Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nêu.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Chính trị không đặt ra câu chuyện phải xây dựng 100 hay 200 trường đại học, thay vào đó là tập trung xây dựng lại các tiêu chí của trường đại học đạt chuẩn quốc tế. Các trường đại học nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ tự sáp nhập, tự giải thể. Phó Thủ tướng cho hay, các tiêu chí sẽ quy định rõ về số lượng giáo sư, tiến sĩ và lĩnh vực đào tạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng nêu, nghị quyết cũng chủ trương không cho phép các trường đại học không chuyên đào tạo một số lĩnh vực, ví dụ chỉ có trường y mới được đào tạo bác sĩ hay có hơn 90 khoa luật tại các trường, tới đây, không cho phép các trường không chuyên đào tạo cử nhân luật, chỉ cho phép dạy luật như một môn phối hợp.

Về chất lượng sau đại học cũng được yêu cầu chấn chỉnh, nhằm khắc phục tình trạng giáo sư kiêm nhiệm, "đánh trống ghi tên" ở 9-10 trường nhưng có khi cả năm không đến trường, không thực chất tham gia giảng dạy.

Phó Thủ tướng khẳng định, nghị quyết đặc biệt hướng tới mục tiêu người được đào tạo sau khi ra trường có chất lượng như xã hội mong muốn, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bước đi nhằm hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba đột phá chiến lược.