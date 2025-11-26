Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 20 ngành đào tạo với 4.020 chỉ tiêu, giữ ổn định so với năm trước.

Nhà trường xét tuyển theo các phương thức: Xét tuyển thẳng; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; xét kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức; xét chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT.

Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ở hầu hết các ngành, trường sử dụng 3 tổ hợp gồm: A00 (Toán, Lý, Hoá); A01 (Toán, Lý, Anh); X06 (Toán, Lý, Tin). Riêng hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp bổ sung tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh).

Như vậy, các tổ hợp Trường ĐH Công nghệ dự kiến dùng để xét tuyển năm 2026 đều có hai môn chung là Toán và Lý. So với năm 2025, trường không còn xét tuyển bằng các tổ hợp: D01 (Toán, Văn, Anh); B00 (Toán, Hoá, Sinh); X26 (Toán, Anh, Tin).

Năm 2026, phương thức xét tuyển thẳng của Trường ĐH Công nghệ có một số thay đổi đáng chú ý. Trường ưu tiên tuyển thẳng học sinh đạt giải các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học vào tất cả các ngành; môn Sinh học cho 2 ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Nông nghiệp. Trường cũng dự kiến không xét các thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

ĐH Bách khoa Hà Nội

Năm 2026, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ tuyển khoảng 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm 2025. Nhà trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh: xét tuyển tài năng, xét theo điểm thi đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến bỏ điểm học bạ, thay bằng điểm thi Đánh giá tư duy do nhà trường tổ chức để tính điểm ở phương thức xét tuyển tài năng.

Ở phương thức xét tuyển tài năng, ĐH Bách khoa Hà Nội xét theo 3 diện: tuyển thẳng, dựa vào chứng chỉ quốc tế, dùng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Năm 2026, công thức tính điểm với thí sinh đăng ký xét bằng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn thay đổi so với năm 2025: thay điểm học bạ bằng điểm thi Đánh giá tư duy.

Điểm hồ sơ năng lực của thí sinh (tối đa 100 điểm) là tổng của điểm tư duy cộng điểm thành tích và điểm thưởng.

Trong đó, điểm tư duy tối đa là 40, được tính dựa trên điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) của thí sinh trong năm 2025 hoặc 2026, theo công thức TSA x 40/60.

Ảnh minh họa: VNN.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Từ năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ với 17 ngành, đồng thời bỏ xét điểm thi Đánh giá năng lực (của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội).

Năm 2026, trường tuyển sinh bằng các phương thức: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; xét kết quả kỳ thi độc lập do trường và Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức; xét tuyển kết hợp các phương thức trên với điểm thi năng khiếu do trường tổ chức.

Riêng với phương thức xét tuyển học bạ, năm 2026, trường chỉ áp dụng với các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể thao, Việt Nam học, cùng 2 ngành dự kiến mở mới là Giáo dục học và Kinh tế chính trị.

Như vậy, so với năm 2025, 17 ngành sẽ không còn tuyển sinh bằng phương thức này, trong đó có: Giáo dục tiểu học; Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học; Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh; Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lý,...

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm 2026, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố không sử dụng học bạ THPT làm phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo.

Năm ngoái, trường xét học bạ cho 5/8 ngành với 2 phương thức: xét kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc xét học bạ với kết quả thi năng khiếu.

Năm 2026, trường này dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức xét tuyển, gồm: Xét bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội; Xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và thi năng khiếu; Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Học viện Biên phòng

Năm 2026, Học viện Biên phòng sẽ chỉ xét tuyển 3 tổ hợp môn, không còn các tổ hợp A01, C00, C01 như năm 2025.

Để phù hợp với quy định của Bộ GD-ĐT về tổ hợp môn dùng để xét tuyển, Học viện Biên phòng đưa ra phương án sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán - những môn 100% thí sinh thi tốt nghiệp - làm gốc và thay đổi ở môn thứ 3. Do đó, trường sẽ sử dụng 3 tổ hợp gồm C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa), D01 (Văn, Toán, Anh) cho cả 2 ngành Biên phòng và Luật.

Năm 2025, Học viện Biên phòng sử dụng 5 tổ hợp để tuyển sinh gồm A01, C00, C01, C03, D01.