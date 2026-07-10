Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hương tưởng nhớ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Anh hùng Ngô Thị Tuyển, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Ngô Thị Tuyển. Ảnh: Lê Dương

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Anh hùng Ngô Thị Tuyển đã trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Đầu năm 1965, cầu Hàm Rồng trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Trong hai ngày 3 và 4/4/1965, hàng trăm lượt máy bay Mỹ liên tục trút bom xuống khu vực Hàm Rồng - Nam Ngạn nhằm phá hủy cây cầu chiến lược.

Bom nổ dày đặc, nhiều trận địa phòng không bị uy hiếp. Khi trận địa pháo 37mm cần tiếp đạn khẩn cấp, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển khi ấy mới 19 tuổi, chỉ cao hơn 1,4m và nặng khoảng 42kg, đã nhờ đồng đội đặt lên vai 2 hòm đạn dính liền nhau có tổng trọng lượng khoảng 98kg. Sau đó, không chút chần chừ, bà vượt qua tuyến đê giữa mưa bom bão đạn, đưa số đạn đến kịp thời cho trận địa phòng không.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển năm 1965. Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Hình ảnh cô gái nhỏ bé gánh trên vai khối lượng nặng gấp hơn 2 lần trọng lượng cơ thể nhanh chóng lan truyền khắp cả nước, trở thành biểu tượng cho ý chí và sức mạnh phi thường của con người Việt Nam trong chiến tranh.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/1/1967, khi mới 21 tuổi, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 4/7 vừa qua, Anh hùng Ngô Thị Tuyển từ trần, hưởng thọ 81 tuổi.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến thăm thương binh Đào Đình Hảo. Ảnh: Lê Dương

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến thăm thương binh Đào Đình Hảo (tỷ lệ thương tật 81%) tại tổ dân phố Trường Thi, phường Hạc Thành.