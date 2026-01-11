Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans, mã chứng khoán: STG) vừa công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TPHCM.

Lý do xử phạt do công ty đã có loạt hành vi vi phạm hành chính như: Khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Việc xử phạt được thực hiện theo Nghị định số 125/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Vi phạm thuế, hóa đơn, Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam bị phạt, truy thu thuế gần 4 tỷ đồng. Ảnh: Careelink

Theo đó, công ty bị xử phạt hành chính với số tiền gần 530 triệu đồng. Trong đó, phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp hơn 525 triệu đồng và phạt 1,5 lần đối với hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp năm 2023 là gần 4,5 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục buộc Sotrans phải nộp đủ hơn 2,6 tỷ đồng tiền truy thu số tiền thuế thiếu, tiền trốn thuế vào ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, công ty phải nộp tiền chậm nộp thuế hơn 650 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Số tiền chậm nộp tiền thuế này được tính đến hết ngày 19/12/2025, công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này theo quy định đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế mà Sotrans phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 3,8 tỷ đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam có trụ sở chính tại số 1B đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc.