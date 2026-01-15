Theo quy hoạch, cầu Cát Lái có điểm đầu tại phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đi qua địa bàn xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng chiều dài khoảng 11,6km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 18.300 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Dự kiến, công trình hoàn thành đưa vào khai thác năm 2029.

Hiện trạng phà Cát Lái là “điểm nghẽn” lớn về giao thông kết nối vùng. Ảnh: Hoàng Anh

Cầu Cát Lái được xác định là hạ tầng giao thông chiến lược, góp phần giảm tải cho các trục huyết mạch như xa lộ Hà Nội, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics khu vực cửa ngõ phía Đông khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Các đại biểu bấm nút động thổ dự án cầu Cát Lái. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, lễ động thổ dự án cầu Cát Lái thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đồng Nai và TPHCM trong tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo ông Hà, cầu Cát Lái là công trình được người dân hai địa phương mong đợi suốt hơn 30 năm qua, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại phà Cát Lái, “điểm nghẽn” lớn về giao thông, giao thương và phát triển đô thị. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối trực tiếp Đồng Nai với TPHCM, đồng thời liên thông với các trục giao thông chiến lược như Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành.

Đối với Đồng Nai, cầu Cát Lái có ý nghĩa then chốt trong chiến lược phát triển đô thị Nhơn Trạch, giúp địa phương phát huy vai trò đô thị vệ tinh, trung tâm công nghiệp - dịch vụ - logistics gắn với sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, việc động thổ dự án cầu Cát Lái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị và hành động cụ thể của TPHCM và tỉnh Đồng Nai trong hiện thực hóa chủ trương phát triển liên kết vùng Đông Nam Bộ, gắn kết trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với cửa ngõ phía Đông.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của hai địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn hình thức PPP và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, coi đây là minh chứng sinh động cho tư duy “cùng quy hoạch - cùng đầu tư - cùng phát triển - cùng hưởng lợi”.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách. Đồng Nai và TPHCM phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân; các nhà đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn, môi trường, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Phối cảnh cầu Cát Lái. Ảnh: SXD

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự đồng thuận của người dân, dự án cầu Cát Lái sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành biểu tượng sinh động của tư duy phát triển liên kết vùng trong giai đoạn mới.