Tham dự buổi tiếp có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhiệt liệt chào mừng Ngài Bộ trưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 24 - 26/3/2026.

Phó Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, nhằm triển khai nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia giai đoạn 2026-2030, vừa được ký tại Thủ đô Phnôm Pênh, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc giữa hai nước nói riêng cũng như tăng cường củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia nói chung.

Phó Thủ tướng khẳng định, quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục được phát triển ổn định, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: “Tôi vui mừng về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai bên đã đồng chủ trì thành công cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2 vừa qua, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở ra nhiều định hướng hợp tác mới giữa hai nước, tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia”.

Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Ngài Bộ trưởng với Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực giữa hai Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia thời gian qua, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ là minh chứng sống động cho sự hợp tác chặt chẽ đó.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những hoạt động của Phật giáo Campuchia đã đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước và khu vực. “Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị -xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước. Phật giáo ngày càng được quan tâm và phát triển cùng với các tôn giáo khác với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Việt Nam sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Campuchia trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về tôn giáo. Mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hợp tác tốt trong lĩnh vực này”, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ quan hệ hữu nghị; đồng thời tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN.

Khẳng định triển vọng hợp tác tốt đẹp, Phó Thủ tướng tin tưởng quan hệ Việt Nam – Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây 2026 tới Lãnh đạo Chính phủ Vương quốc Campuchia, Ngài Bộ trưởng và Đoàn công tác.

Ngài Chay Borin, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dành thời gian quý báu tiếp đoàn. Chia sẻ về ấn tượng trong một số hoạt động của đoàn tại Việt Nam, Ngài Chay Borin khẳng định, đây là những hoạt động rất thiết thực, có ý nghĩa với đoàn tại Việt Nam. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, con người, đất nước Việt Nam; đặc biệt là lĩnh vực dân tộc và tôn giáo của Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Ngài Chay Borin mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Campuchia trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Trong không khí trọng thị, thân tình, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực; đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.