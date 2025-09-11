Sáng 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đây là địa phương đầu tiên tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, đại hội không chỉ là một cột mốc chính trị quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc.

Trong thời gian qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội tại hơn 810 tổ chức cơ sở Đảng và 100 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bảo đảm đúng quy trình, nội dung, chất lượng và là một trong những đơn vị hoàn thành đại hội cấp cơ sở sớm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: N.X

"Đại hội lần này là dịp để nhìn thẳng sự thật, đánh giá nghiêm túc thành tựu, hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đề ra mục tiêu, giải pháp phát triển trong giai đoạn mới" - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh

Bà Vân cho biết, đại hội sẽ tập trung thảo luận, đề ra định hướng xây dựng và phát triển của tỉnh trong 5 năm tới. Cụ thể là vấn đề Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

5 định hướng trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, đồng thời là nơi giao thoa của ba nền văn hóa Sa Huỳnh, Đại Việt và Tây Nguyên, nơi tiếng cồng chiêng vang tới Liên Hợp Quốc và trở thành di sản văn hóa thế giới.

Trong nhiệm kỳ qua, dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai khắc nghiệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,3%/năm, quy mô ngày càng mở rộng và đứng ở thứ hạng cao trong cả nước...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: N.X

Bên cạnh thành tựu, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Quảng Ngãi vẫn còn nhiều hạn chế. Đại hội cần thảo luận sâu sắc, phân tích kỹ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc hợp nhất Quảng Ngãi và Kon Tum tạo ra không gian phát triển mới, kết hợp lợi thế duyên hải và Tây Nguyên. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung - Tây Nguyên, Quảng Ngãi cần lưu ý đến 5 định hướng trọng tâm.

Trước hết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú trọng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ hai, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp xã phải thực sự mạnh, gần dân, vì dân, hiệu quả được đo bằng sự hài lòng của người dân.

Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 trong cả nước. Ảnh: N.X

Thứ ba, khai thác tối đa tiềm năng, tạo đột phá về kinh tế, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Quảng Ngãi cần phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với Khu kinh tế Dung Quất, liên kết Khu kinh tế mở Chu Lai để hình thành trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia; biến nắng, gió thành tiềm năng năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, du lịch phải tạo sản phẩm độc đáo, kết nối rừng - biển, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia” với đảo Lý Sơn, khí hậu Măng Đen và ngã ba Đông Dương. Hạ tầng cần được đầu tư đồng bộ với cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường ven biển, sân bay Măng Đen, sân bay Lý Sơn và các tuyến quốc lộ huyết mạch.

Thứ tư, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chính sách đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện quyết liệt, chu đáo, bảo đảm 100% người có công và gia đình được chăm lo toàn diện, có mức sống “bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú”.

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ cấp bách. Quảng Ngãi cần thực hiện quyết liệt chương trình của Chính phủ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Trong năm đầu nhiệm kỳ, phải cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 30% thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; giảm 30% thời gian giải quyết và 30% chi phí tuân thủ. Cải cách phải gắn với chuyển đổi số, hướng tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị quán triệt thêm các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về giáo dục - đào tạo và y tế, xây dựng hệ thống giáo dục công bằng, chất lượng, lấy người học làm trung tâm, đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng.