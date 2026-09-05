Tại buổi kiểm tra Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, xây dựng các trường nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, đặc biệt là sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

“Chúng ta phải tạo mọi điều kiện, đưa con em ở các xã biên giới có chỗ học hành với điều kiện tốt nhất. Do đó, từ kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, bố trí đủ đầy đủ nguồn lực xây dựng tất cả 248 trường liên cấp”, Phó Thủ tướng cho biết.

Sau khi các tỉnh đồng loạt ra quân 2 đợt khởi công xây dựng các trường liên cấp, hôm nay tổ chức khánh thành, đưa vào khai giảng hơn 100 trường học, trong đó có Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Púch. Các trường còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2026 và đầu năm 2027.

Phó Thủ tướng kiểm tra phòng tin học của trường. Ảnh: Trần Hoàn

“Điều mừng nhất là ngay trong năm học đầu tiên, gần như tất cả các trường đều tuyển đủ học sinh. Tại Gia Lai, 7 trường nội trú liên cấp biên giới đã tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu - cho thấy nhân dân rất ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai khi tập trung, nỗ lực để xây dựng kịp tiến độ, đưa các trường biên giới ở Gia Lai. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Púch là một trong những ngôi trường có cảnh quan rất đẹp, đặc biệt là chất lượng công trình được bảo đảm, đủ điều kiện cho con em bước vào năm học mới.

Phó Thủ tướng kiểm tra hệ thống âm thanh tại phòng học tiếng Anh. Ảnh: Trần Hoàn

“Từ mô hình này, Trung ương sẽ tích cực quan tâm hơn nữa vấn đề an sinh xã hội, nhất là y tế, giáo dục, đời sống người dân biên giới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho hay, Trung ương đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT xây dựng chính sách, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho con em. Tất cả các cháu khó khăn đều được đến trường, bảo đảm chế độ chính sách ăn, ở, đi lại cho con em để đủ điều kiện học tập.

Về lâu dài sẽ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số để họ quay lại đóng góp, xây dựng quê hương ở các xã biên giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giữ vững chính trị, an ninh quốc phòng trên vùng biên cương phên dậu của Tổ quốc.

“Sáng hôm nay nhìn thấy ánh mắt, nụ cười, sự hạnh phúc của học sinh, phụ huynh và giáo viên mới thấy được ý nghĩa của chúng ta khi thực hiện chủ trương này rất thành công. Tạo điều kiện để chúng ta phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí trên địa bàn biên giới cũng như vùng sâu vùng xa của Tổ quốc”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tin tưởng.

"Em không phải vượt 40km cả đi và về để đến trường" Sáng 5/9, nhiều học sinh hân hoan khi hành trình tới trường tới đây đã bớt gian nan. Em Nguyễn Thùy Dung (học sinh lớp 9A, trú tại Đội 14, xã Ia Púch) chia sẻ, được học ngôi trường mới, đẩy đủ điều kiện cơ sở vật chất khiến em và các bạn thấy rất vui vì không phải vượt gần 40km cả đi và về để đến trường học như trước đây. Cô Đinh Thị Thủy, giáo viên tiếng Anh khối tiểu học cho biết, bản thân rất xúc động khi được công tác tại ngôi trường khang trang, hiện đại và đồng bộ. Điều kiện mới giúp giáo viên có thêm cơ hội đổi mới phương pháp, sử dụng thiết bị để truyền tải kiến thức hiệu quả hơn. “Mô hình trường nội trú giúp giáo viên có thêm thời gian gần gũi, chăm sóc và đồng hành cùng học sinh. Chúng tôi sẽ cố gắng dành tình cảm, chăm sóc các em để các em cảm thấy ở ngôi trường này cũng như ở nhà”, cô Thủy chia sẻ.